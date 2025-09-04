РУС
Стармер заявил о "нерушимом обещании" Украине от "Коалиции желающих"

стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "Коалиции желающих" отметил незыблемую поддержку Украины со стороны участников группы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

По его словам, главе Кремля Владимиру Путину нельзя доверять, поскольку он затягивает мирные переговоры и одновременно осуществляет атаки на Украину. Стармер напомнил о прошлонедельных ударах по Киеву, которые повредили здания Британского совета и представительства ЕС.

Премьер отметил, что участники коалиции, при поддержке президента США Дональда Трампа, должны усилить давление на Кремль для обеспечения прекращения боевых действий. Стармер также поблагодарил военных планировщиков за быструю и постоянную работу по готовности развертывания сил в случае перемирия.

+2
Оце "коаліція охочих", асоціюється у мене зі згаєю собак на "собачому весіллі". Там всі охочі, але опосля всі розбіжуцця
+1
тільки можна розвести руками - це і все "непорушній підтримці"
+1
Українці, сподіваються на дієві результати, цього зібрання і дякують за допомогу!!
І хочу вірити, але Тауруси вже всі бачили...

Тим більше, якщо політики брешуть - це ж скандал, чи нє?..
04.09.2025 16:22 Ответить
Обіцянка цяцянка. Українців смішимти.
А як добавити слово Потужна , то можно цілий абзац в бетоні відлити, на пам'ять потомків європейських народів
04.09.2025 16:22 Ответить
коли буде коаліція "дієвих" ? бо "охоче- рішучі" не дуже вражають уже
04.09.2025 16:24 Ответить
Нерушимо желающие.
04.09.2025 16:26 Ответить
А без Трампа ні туди і ні сюди
04.09.2025 16:26 Ответить
«непорушна обіцянка» звучить потужно.
04.09.2025 16:49 Ответить
Про "непорушну обіцянку":
Як не рухалася до цього, так не буде рухатися і надалі.
"Охоче" та "рішуче"...
04.09.2025 16:52 Ответить
Будапешский меморандум v.2.0.
04.09.2025 17:16 Ответить
 
 