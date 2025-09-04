Стармер заявил о "нерушимом обещании" Украине от "Коалиции желающих"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "Коалиции желающих" отметил незыблемую поддержку Украины со стороны участников группы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".
По его словам, главе Кремля Владимиру Путину нельзя доверять, поскольку он затягивает мирные переговоры и одновременно осуществляет атаки на Украину. Стармер напомнил о прошлонедельных ударах по Киеву, которые повредили здания Британского совета и представительства ЕС.
Премьер отметил, что участники коалиции, при поддержке президента США Дональда Трампа, должны усилить давление на Кремль для обеспечения прекращения боевых действий. Стармер также поблагодарил военных планировщиков за быструю и постоянную работу по готовности развертывания сил в случае перемирия.
Тим більше, якщо політики брешуть - це ж скандал, чи нє?..
А як добавити слово Потужна , то можно цілий абзац в бетоні відлити, на пам'ять потомків європейських народів
Як не рухалася до цього, так не буде рухатися і надалі.
"Охоче" та "рішуче"...