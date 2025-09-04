Стармер заявил о "нерушимом обещании" Украине от "Коалиции желающих"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время заседания "Коалиции желающих" отметил незыблемую поддержку Украины со стороны участников группы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

По его словам, главе Кремля Владимиру Путину нельзя доверять, поскольку он затягивает мирные переговоры и одновременно осуществляет атаки на Украину. Стармер напомнил о прошлонедельных ударах по Киеву, которые повредили здания Британского совета и представительства ЕС.

Премьер отметил, что участники коалиции, при поддержке президента США Дональда Трампа, должны усилить давление на Кремль для обеспечения прекращения боевых действий. Стармер также поблагодарил военных планировщиков за быструю и постоянную работу по готовности развертывания сил в случае перемирия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самой надежной гарантией безопасности для Европы является сильная украинская армия, - Каллас