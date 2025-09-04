РУС
Самой надежной гарантией безопасности для Европы является сильная украинская армия, - Каллас

Каллас о гарантиях безопасности

Для обеспечения безопасности Европы ключевое значение имеет сильная украинская армия, ведь Россия не демонстрирует желание завершить войну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас во время пресс-конференции по итогам заседания Коллегии ЕС.

"Очевидно, что Россия не демонстрирует настоящего желания завершить эту войну, и прошлой ночью мы снова видели удары по Украине, поэтому нам нужно реагировать на их последствия. Для Европы это может означать только одно - больше военной, дипломатической и экономической поддержки Украины.

В случае же прекращения огня сильная украинская армия будет надежной гарантией безопасности, и именно поэтому мы поддерживаем Украину подготовкой, финансированием и поставкой оборудования", - отметила высокая представительница ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хочет нейтрализовать Украину и восстановить свою советскую сферу влияния, - Каллас

Каллас подчеркнула, что на фоне дипломатических инициатив западных лидеров автократический альянс ищет быстрый путь к новому мировому порядку.

"Когда мы видим президента Си вместе с лидерами России, Ирана, Северной Кореи и Пекина сегодня, это не просто антизападная демонстрация. Это прямой вызов международной системе, построенной на правилах. И это не только символично. Война России в Украине поддерживается Китаем. Это реалии, с которыми Европа должна столкнуться", - добавила она.

Читайте: Давление - единственное, к чему Путин действительно относится серьезно, - Каллас

Европа (2010) Каллас Кая (270) война в Украине (5965) гарантии безопасности (255)
А сильна "європейська армія" Європі не потрібна? Раніше сподівались на США, тепер на Україну... Гарно влаштувались.
04.09.2025 06:41 Ответить
Ну, українці ж відіб'ються від Китаю! А каски ми дамо.
04.09.2025 07:05 Ответить
Правильно каже.
04.09.2025 06:59 Ответить
А цих тільки власна шкура хвилює. Зброю давайте!
04.09.2025 07:11 Ответить
Може Каллас і казала слова, які винесені в заголовок, але у першоджерелі цього немае (посилання Цензора на інтерфакс, де є посилання на кліп з ютуб https://youtu.be/dTXDyVLtQsM?si=tyDynEHH5rgjHbEA) - там мова лише про те що Си, Путін та Кім кидають прямий виклик міжнародній системі безпеки... якось так.
04.09.2025 07:44 Ответить
 
 