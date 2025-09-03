РФ хочет нейтрализовать Украину и восстановить свою советскую сферу влияния, - Каллас

Россия стремится восстановить сферу своего влияния, которая существовала до 1991 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас во время выступления на международной конференции, организованной Институтом ЕС по исследованиям в области безопасности.

"Россия вернула войну в Европу. Сейчас Путин хочет нейтрализовать Украину и восстановить свою советскую сферу влияния, которая имела место до 1991 года. Такие цели не являются секретом. Они были выставлены всему миру напоказ на груди министра иностранных дел России, когда он приземлился в Соединенных Штатах", - сказала Каллас.

По ее словам, срочность и практическая потребность в более сильной геополитической роли Европы вызвана двумя причинами.

"Во-первых, Россия действует не одна. Китай обеспечивает Россию до 80 процентов импорта товаров двойного использования, и, как мы знаем, во время войны товаров двойного использования не существует, ведь все они используются в военных целях. Это позволяет продолжать убийства в Украине", - заявила Каллас.

Она добавила, что Китай и Россия также размышляют о совместном управлении глобальными изменениями, невиданными за последнее столетие, и отметив, что другая причина заключается в растущих альянсах стран, которые видят мир принципиально иначе, чем Европа.

Каллас отметила, что когда президент Китая Си Цзиньпин говорил о построении нового типа международных отношений на встрече Шанхайской организации сотрудничества в начале этой недели, на ней присутствовали лидеры более 20 стран, и лишь несколько из них можно считать демократическими.

"Европа участвует в битве за свободу и демократию. Чтобы участвовать как равноправный игрок, Европа должна наращивать свою геополитическую мощь", - подчеркнула представительница ЕС, отметив, что она может базироваться либо на военной мощи, либо на экономической силе.

Признавая, что Европа действительно имеет экономическую мощь, она признала, что ЕС никогда не был слишком мощным в военном плане.

В то же время Европа "начала крупнейший военный проект в новейшей истории, определив "дополнительные расходы на оборону в размере 2 триллиона евро до 2031 года".

Также Каллас подчеркнула, что просто наращивать геополитическую мощь недостаточно, нужно единство. Она привела несколько примеров, когда это единство было достигнуто, в частности по Украине, хотя сейчас "все труднее иметь единую позицию, даже по откровенной российской агрессии".

Каллас пожаловалась, что финансирование в рамках Европейского фонда мира может быть использовано для покупки оружия для Украины, в частности у Соединенных Штатов, но его "продолжают блокировать".

"Мы должны наращивать нашу глобальную мощь и работать над тем, как мы можем быть едиными - или изменить правила, чтобы мы могли принимать решения. Иначе нас просто не будут воспринимать всерьез", - подытожила она.

