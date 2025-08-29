ЕС отправит военных инструкторов в Украину после перемирия, - Каллас

Государства Европейского Союза готовы направить военных инструкторов на территорию Украины в рамках миссии EUMAM после установления перемирия.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По ее словам, министры обороны стран ЕС поддержали расширение мандата миссии EUMAM, чтобы проводить обучение и предоставлять консультации непосредственно на территории Украины.

Каллас напомнила, что ЕС уже подготовил более 80 тысяч украинских военнослужащих и готов сделать больше. В частности, речь идет о возможности размещения инструкторов в военных академиях и учреждениях Украины.

Она также отметила, что параллельно гражданская миссия ЕС поможет укреплять устойчивость Украины против российских гибридных атак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 19-й пакет санкций ЕС могут войти ограничения против российской энергетики, финансовых услуг, а также вторичные санкции, - Каллас