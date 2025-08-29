ЕС отправит военных инструкторов в Украину после перемирия, - Каллас
Государства Европейского Союза готовы направить военных инструкторов на территорию Украины в рамках миссии EUMAM после установления перемирия.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По ее словам, министры обороны стран ЕС поддержали расширение мандата миссии EUMAM, чтобы проводить обучение и предоставлять консультации непосредственно на территории Украины.
Каллас напомнила, что ЕС уже подготовил более 80 тысяч украинских военнослужащих и готов сделать больше. В частности, речь идет о возможности размещения инструкторов в военных академиях и учреждениях Украины.
Она также отметила, что параллельно гражданская миссия ЕС поможет укреплять устойчивость Украины против российских гибридных атак.
про що вона ?
