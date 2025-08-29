РУС
Новости Обучение ВСУ иностранными инструкторами
331 11

ЕС отправит военных инструкторов в Украину после перемирия, - Каллас

каллас,кая

Государства Европейского Союза готовы направить военных инструкторов на территорию Украины в рамках миссии EUMAM после установления перемирия.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По ее словам, министры обороны стран ЕС поддержали расширение мандата миссии EUMAM, чтобы проводить обучение и предоставлять консультации непосредственно на территории Украины.

Каллас напомнила, что ЕС уже подготовил более 80 тысяч украинских военнослужащих и готов сделать больше. В частности, речь идет о возможности размещения инструкторов в военных академиях и учреждениях Украины.

Она также отметила, что параллельно гражданская миссия ЕС поможет укреплять устойчивость Украины против российских гибридных атак.

Евросоюз (17512) перемирие (1698) Каллас Кая (263)
Топ комментарии
+8
навіщо нам ті інструктори?!!!. Наші війскові самі можуть бути інструкторами для любої армії світу.
29.08.2025 17:02 Ответить
+5
Найуха вони потрібні після перемир'я?
29.08.2025 17:04 Ответить
+2
Українські воїни будуть навчати інструкторів, як треба кацапів бити а не навпаки.
29.08.2025 17:20 Ответить
кацапи не хочуть перемир"я - нажміть на них разом зі США
29.08.2025 17:01 Ответить
навіщо нам ті інструктори?!!!. Наші війскові самі можуть бути інструкторами для любої армії світу.
29.08.2025 17:02 Ответить
так саме й для того посилають - щоб ЗСУ підняло рівень інструкторів НАТО на ******** рівень...
29.08.2025 17:06 Ответить
Найуха вони потрібні після перемир'я?
29.08.2025 17:04 Ответить
навчитись в ЗСУ
29.08.2025 17:07 Ответить
А! Ну якщо так, то най їдуть...
29.08.2025 17:21 Ответить
¿?????
¿?????
¿?????

про що вона ?

.
29.08.2025 17:07 Ответить
Нам треба , щоб ці інстуктори воювали в окопах і штурмах при спробі м@скалів починати просуватися!!!!
29.08.2025 17:13 Ответить
Путужні гарантії безпеки, все як і обіцяли.
29.08.2025 17:13 Ответить
Українські воїни будуть навчати інструкторів, як треба кацапів бити а не навпаки.
29.08.2025 17:20 Ответить
Може вони запросять наших інструкторів? Чого навчать ті, хто не воював ні одного дня?
29.08.2025 17:28 Ответить
 
 