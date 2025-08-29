УКР
ЄС відправить військових інструкторів в Україну після перемир’я, - Каллас

каллас,кая

Держави Європейського Союзу готові направити військових інструкторів на територію України у межах місії EUMAM після встановлення перемир’я.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За її словами, міністри оборони країн ЄС підтримали розширення мандату місії EUMAM, щоб проводити навчання та надавати консультації безпосередньо на території України.

Каллас нагадала, що ЄС вже підготував понад 80 тисяч українських військовослужбовців і готовий зробити більше. Зокрема, йдеться про можливість розміщення інструкторів у військових академіях та установах України.

Вона також зазначила, що паралельно цивільна місія ЄС допоможе зміцнювати стійкість України проти російських гібридних атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До 19-го пакета санкцій ЄС можуть увійти обмеження проти російської енергетики, фінансових послуг, а також вторинні санкції, - Каллас

Євросоюз (14037) перемир'я (1005) Каллас Кая (330)
Топ коментарі
+10
навіщо нам ті інструктори?!!!. Наші війскові самі можуть бути інструкторами для любої армії світу.
показати весь коментар
29.08.2025 17:02 Відповісти
+5
Найуха вони потрібні після перемир'я?
показати весь коментар
29.08.2025 17:04 Відповісти
+3
так саме й для того посилають - щоб ЗСУ підняло рівень інструкторів НАТО на ******** рівень...
показати весь коментар
29.08.2025 17:06 Відповісти
