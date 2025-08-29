ЄС відправить військових інструкторів в Україну після перемир’я, - Каллас

Держави Європейського Союзу готові направити військових інструкторів на територію України у межах місії EUMAM після встановлення перемир’я.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За її словами, міністри оборони країн ЄС підтримали розширення мандату місії EUMAM, щоб проводити навчання та надавати консультації безпосередньо на території України.

Каллас нагадала, що ЄС вже підготував понад 80 тисяч українських військовослужбовців і готовий зробити більше. Зокрема, йдеться про можливість розміщення інструкторів у військових академіях та установах України.

Вона також зазначила, що паралельно цивільна місія ЄС допоможе зміцнювати стійкість України проти російських гібридних атак.

