РФ хоче нейтралізувати Україну та відновити свою радянську сферу впливу, - Каллас

Росія прагне поновити сферу свого впливу, який існував до 1991 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і безпекової політики Кая Каллас під час виступу на міжнародній конференції, організованій Інститутом ЄС з безпекових досліджень.

"Росія повернула війну до Європи. Зараз Путін хоче нейтралізувати Україну та відновити свою радянську сферу впливу, яка мала місце до 1991 року. Такі цілі не є секретом. Вони були виставлені усьому світу напоказ на грудях міністра закордонних справ Росії, коли він приземлився у Сполучених Штатах", – сказала Каллас.

За її словами, терміновість та практична потреба в сильнішій геополітичній ролі Європи викликана двома причинами.

"По-перше, Росія діє не сама. Китай забезпечує Росію до 80 відсотків імпорту товарів подвійного використання, і, як ми знаємо, під час війни товарів подвійного використання не існує, адже всі вони використовуються у військових цілях. Це дозволяє продовжувати вбивства в Україні", – заявила Каллас.

Вона додала, що Китай і Росія також розмірковують про спільне управління глобальними змінами, небаченими за останнє сторіччя, і зазначивши, що інша причина полягає у зростаючих альянсах країн, які бачать світ принципово інакше, ніж Європа.

Каллас зауважила, що коли президент Китаю Сі Цзіньпін говорив про побудову нового типу міжнародних відносин на зустрічі Шанхайської організації співробітництва на початку цього тижня, на ній були присутні лідери понад 20 країн, і лише декілька з них можна вважати демократичними.

"Європа бере участь у битві за свободу та демократію. Щоб брати участь як рівноправний гравець, Європа повинна нарощувати свою геополітичну могутність", – наголосила представниця ЄС, зазначивши, що вона може базуватися або на військовій міці, або на економічній силі.

Визнаючи, що Європа справді має економічну міць, вона визнала, що ЄС ніколи не був надто потужним у військовому плані.

Водночас Європа "розпочала найбільший військовий проєкт в новітній історії, визначивши "додаткові витрати на оборону в розмірі 2 трильйони євро до 2031 року".

Також Каллас наголосила, що просто нарощувати геополітичну могутність недостатньо, потрібна єдність. Вона навела кілька прикладів, коли ця єдність була досягнута, зокрема щодо України, хоча зараз "все важче мати єдину позицію, навіть щодо відвертої російської агресії".

Каллас поскаржилася, що фінансування в межах Європейського фонду миру може бути використане для купівлі зброї для України, зокрема у Сполучених Штатів, але його "продовжують блокувати".

"Ми повинні нарощувати нашу глобальну могутність та працювати над тим, як ми можемо бути єдиними – або змінити правила, щоб ми могли приймати рішення. Інакше нас просто не сприйматимуть серйозно", – підсумувала вона.

