Найнадійнішою гарантією безпеки для Європи є сильна українська армія, - Каллас

Для гарантування безпеки Європи ключове значення має сильна українська армія, адже Росія не демонструє бажання завершити війну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас під час пресконференції за підсумками засідання Колегії ЄС.

"Очевидно, що Росія не демонструє справжнього бажання завершити цю війну, і минулої ночі ми знову бачили удари по Україні, тож нам потрібно реагувати на їхні наслідки. Для Європи це може означати лише одне - більше військової, дипломатичної та економічної підтримки України.

У разі ж припинення вогню сильна українська армія буде найнадійнішою гарантією безпеки, і саме тому ми підтримуємо Україну підготовкою, фінансуванням та постачанням обладнання", - зазначила висока представниця ЄС.

Каллас наголосила, що на тлі дипломатичних ініціатив західних лідерів автократичний альянс шукає швидкий шлях до нового світового порядку.

"Коли ми бачимо президента Сі разом із лідерами Росії, Ірану, Північної Кореї та Пекіна сьогодні, це не просто антизахідна демонстрація. Це прямий виклик міжнародній системі, побудованій на правилах. І це не лише символічно. Війна Росії в Україні підтримується Китаєм. Це реалії, з якими Європа має зіткнутися", - додала вона.

А сильна "європейська армія" Європі не потрібна? Раніше сподівались на США, тепер на Україну... Гарно влаштувались.
04.09.2025 06:41 Відповісти
Ну, українці ж відіб'ються від Китаю! А каски ми дамо.
04.09.2025 07:05 Відповісти
Правильно каже.
04.09.2025 06:59 Відповісти
А цих тільки власна шкура хвилює. Зброю давайте!
04.09.2025 07:11 Відповісти
Може Каллас і казала слова, які винесені в заголовок, але у першоджерелі цього немае (посилання Цензора на інтерфакс, де є посилання на кліп з ютуб https://youtu.be/dTXDyVLtQsM?si=tyDynEHH5rgjHbEA) - там мова лише про те що Си, Путін та Кім кидають прямий виклик міжнародній системі безпеки... якось так.
