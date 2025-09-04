Стармер заявив про "непорушну обіцянку" Україні від "Коаліції охочих"

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "Коаліції охочих" наголосив на непорушній підтримці України з боку учасників групи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, главі Кремля Володимиру Путіну не можна довіряти, адже він затягує мирні переговори та одночасно здійснює атаки на Україну. Стармер нагадав про минулотижневі удари по Києву, що пошкодили будівлі Британської ради та представництва ЄС.

Прем’єр зазначив, що учасники коаліції, за підтримки президента США Дональда Трампа, повинні посилити тиск на Кремль для забезпечення припинення бойових дій. Стармер також подякував військовим планувальникам за швидку та постійну роботу щодо готовності розгортання сил у разі перемир’я.

