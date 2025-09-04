УКР
Стармер заявив про "непорушну обіцянку" Україні від "Коаліції охочих"

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час засідання "Коаліції охочих" наголосив на непорушній підтримці України з боку учасників групи.

За його словами, главі Кремля Володимиру Путіну не можна довіряти, адже він затягує мирні переговори та одночасно здійснює атаки на Україну. Стармер нагадав про минулотижневі удари по Києву, що пошкодили будівлі Британської ради та представництва ЄС.

Прем’єр зазначив, що учасники коаліції, за підтримки президента США Дональда Трампа, повинні посилити тиск на Кремль для забезпечення припинення бойових дій. Стармер також подякував військовим планувальникам за швидку та постійну роботу щодо готовності розгортання сил у разі перемир’я.

Стармер Кір (259) Коаліція охочих (47)
Топ коментарі
тільки можна розвести руками - це і все "непорушній підтримці"
показати весь коментар
04.09.2025 16:17 Відповісти
Оце "коаліція охочих", асоціюється у мене зі згаєю собак на "собачому весіллі". Там всі охочі, але опосля всі розбіжуцця
показати весь коментар
04.09.2025 16:19 Відповісти
Українці, сподіваються на дієві результати, цього зібрання і дякують за допомогу!!
показати весь коментар
04.09.2025 16:19 Відповісти
І хочу вірити, але Тауруси вже всі бачили...

Тим більше, якщо політики брешуть - це ж скандал, чи нє?..
показати весь коментар
04.09.2025 16:22 Відповісти
Обіцянка цяцянка. Українців смішимти.
А як добавити слово Потужна , то можно цілий абзац в бетоні відлити, на пам'ять потомків європейських народів
показати весь коментар
04.09.2025 16:22 Відповісти
коли буде коаліція "дієвих" ? бо "охоче- рішучі" не дуже вражають уже
показати весь коментар
04.09.2025 16:24 Відповісти
Нерушимо желающие.
показати весь коментар
04.09.2025 16:26 Відповісти
А без Трампа ні туди і ні сюди
показати весь коментар
04.09.2025 16:26 Відповісти
«непорушна обіцянка» звучить потужно.
показати весь коментар
04.09.2025 16:49 Відповісти
Про "непорушну обіцянку":
Як не рухалася до цього, так не буде рухатися і надалі.
"Охоче" та "рішуче"...
показати весь коментар
04.09.2025 16:52 Відповісти
Будапешский меморандум v.2.0.
показати весь коментар
04.09.2025 17:16 Відповісти
1994 року в Будапешті колишній колега пана Кіра Стармера, пан Джон Мейджор теж дав непорушну обіцянку, під якою ще і поставив свій підпис, гарантувати безпеку та територіальну цілісність Україні. По ітогу тим папірцем, де ставив підпис колишній прем'єр-міністр Великої Британії пан Джон Мейджор можна підтерти дупу. Тому тєму з "обіцянками-цяцянками" пан Кір Стармер може засунути собі у туж дупу. Будь яка подібна обіцянка має бути ратифікована парламентами обіцяльників. Все інше п...здьош та провакація.
показати весь коментар
04.09.2025 17:59 Відповісти
 
 