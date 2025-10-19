УКР
Новини
Зеленський доручив дипломатам готувати найближчим часом зустріч "Коаліції охочих"

Підготовка зустрічі Коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський дав доручення дипломатам підготувати зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму зверненні.

"Доручив нашим дипломатам – і вже про це говорив із багатьма лідерами – готувати найближчим часом зустріч Коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!" - зазначив Зеленський.

Також читайте: Стармер заявив про "непорушну обіцянку" Україні від "Коаліції охочих"

Нагадаємо, під час засідання "Коаліції охочих" 4 вересня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив на непорушній підтримці України з боку учасників групи.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон за підсумками засідання "Коаліції охочих" повідомив, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Україні, зокрема – відправити свій військовий контингент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25872) Коаліція охочих (62)
Топ коментарі
+14
Клуб Охочих Імпотентів...
🤔🤔🤔
показати весь коментар
19.10.2025 16:13 Відповісти
+10
А нормально, так, єрмак з'їздив в США, підготувати зустріч зеленського і трампа...
показати весь коментар
19.10.2025 16:21 Відповісти
+6
після доручень "зезедента" підготувати його візит у США.НАДАННЯ УКРАЇНІ "ТОМАГАВКІВ" СЧЕЗЛИ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО.В даному випадку "коаліція охочих".має перетворитися на коаліцію "та ну йог накуй"
показати весь коментар
19.10.2025 16:35 Відповісти
100% як порішають Трамп і Пуйло в Будапешті так і буде, Зеленського просто поставлять перед фактом...
показати весь коментар
19.10.2025 16:46 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 16:17 Відповісти
Самміт миру-2....знову гасла...знрву піар...
показати весь коментар
19.10.2025 16:17 Відповісти
Не коаліцію охочих,а коаліцію гігантів треба готувати.А це США і Китай. І свої вибрики не треба виношувати за стіни свого похмурого підземелля.
показати весь коментар
19.10.2025 16:17 Відповісти
тобі треба ти і готуй
показати весь коментар
19.10.2025 16:18 Відповісти
У 2023-му теж https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajina-delegacija-jermak-ssha/32681726.html путужно їздив. Та так путужно, що опісля США ще півроку не надавали жодної допомоги Україні.
показати весь коментар
19.10.2025 17:12 Відповісти
Доручив....
Доручення виконали!
Доповіли - план 0хочих "намалювали" згідно доручення! Усьо....
показати весь коментар
19.10.2025 16:40 Відповісти
продовження драми під назвою ,,дай грошей,дай,,.....завждиголодну свору поплічників треба годувати????
показати весь коментар
19.10.2025 16:44 Відповісти
І на калоліції скажуть рішуче-НІ. Вони не згодні. Ну все як завжди.
показати весь коментар
19.10.2025 16:48 Відповісти
Не скажуть. Щит Європи/стіну дронів/східний щит(потрібне підкреслити) треба ж за щось утримувати, якщо самим не хо воювати.
показати весь коментар
19.10.2025 17:14 Відповісти
А як там репараційний кредіт, теж перевірить ?
показати весь коментар
19.10.2025 16:54 Відповісти
А в Україні ще є дипломати? Головний дипломат Кулеба накивав п"ятами, інших відставили. Дивлячись на фото міжнародних зустрічей, то крім Єрмака дипломатів не залишилося.
показати весь коментар
19.10.2025 17:03 Відповісти
Де 90 країн-гарантів з 24 року? Брехлива потвора.
показати весь коментар
19.10.2025 17:33 Відповісти
Так Коаліції охочих чи "Коаліція рішучих" ? Ви між собоМ домовтесь.

Може то дві різні?

"Коаліція рішучих": 35 країн домовилися надати Україні гарантії безпеки

SEPTEMBER 5,2025
показати весь коментар
19.10.2025 17:35 Відповісти
 
 