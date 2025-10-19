Зеленський доручив дипломатам готувати найближчим часом зустріч "Коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський дав доручення дипломатам підготувати зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом.

про це він повідомив у своєму зверненні.

"Доручив нашим дипломатам – і вже про це говорив із багатьма лідерами – готувати найближчим часом зустріч Коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!" - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, під час засідання "Коаліції охочих" 4 вересня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив на непорушній підтримці України з боку учасників групи.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон за підсумками засідання "Коаліції охочих" повідомив, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Україні, зокрема – відправити свій військовий контингент.