Зеленський доручив дипломатам готувати найближчим часом зустріч "Коаліції охочих"
Президент України Володимир Зеленський дав доручення дипломатам підготувати зустріч "Коаліції охочих" найближчим часом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму зверненні.
"Доручив нашим дипломатам – і вже про це говорив із багатьма лідерами – готувати найближчим часом зустріч Коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!" - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, під час засідання "Коаліції охочих" 4 вересня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив на непорушній підтримці України з боку учасників групи.
Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон за підсумками засідання "Коаліції охочих" повідомив, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Україні, зокрема – відправити свій військовий контингент.
🤔🤔🤔
Доручення виконали!
Доповіли - план 0хочих "намалювали" згідно доручення! Усьо....
Може то дві різні?
SEPTEMBER 5,2025