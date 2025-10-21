Зеленський зустрінеться з західними союзниками в Лондоні, - Макрон

Президент України Володимир Зеленський особисто братиме участь у зустрічі "коаліції охочих". Вона має відбутися в п'ятницю, 24 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Очільник Франції Емманюель Макрон оголосив, що у п'ятницю, 24 жовтня, в Лондоні відбудеться зустріч "коаліції охочих".

"Зустріч відбудеться напередодні очікуваних переговорів між президентом США Дональдом Трампом і Путіним у Будапешті протягом найближчих тижнів і після того, як Зеленський минулого тижня зустрівся з Трампом у Білому домі.

Лідери так званої Коаліції охочих проведуть переговори у Великій Британії", - повідомив Макрон журналістам після зустрічі європейських лідерів у словенській Порторожі.

Деякі лідери приєднаються до переговорів у п’ятницю віртуально, інші братимуть участь особисто.

Макрон також зазначив, що зустріч Трампа і Путіна — це позитивний крок, однак наголосив: Україна має бути залучена до будь-яких переговорів, які стосуються її майбутнього:

"Якщо вони збираються обговорювати долю України, українці мають сидіти за столом. Якщо вони обговорюють питання, що впливають на безпеку Європи, європейці повинні також бути за цим столом".

