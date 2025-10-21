УКР
Зеленський зустрінеться з західними союзниками в Лондоні, - Макрон

Зеленський у Вашингтоні: мирні переговори почнуться з припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський особисто братиме участь у зустрічі "коаліції охочих". Вона має відбутися в п'ятницю, 24 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News

Очільник Франції Емманюель Макрон оголосив, що у п'ятницю, 24 жовтня, в Лондоні відбудеться зустріч "коаліції охочих".

"Зустріч відбудеться напередодні очікуваних переговорів між президентом США Дональдом Трампом і Путіним у Будапешті протягом найближчих тижнів і після того, як Зеленський минулого тижня зустрівся з Трампом у Білому домі.

Лідери так званої Коаліції охочих проведуть переговори у Великій Британії", - повідомив Макрон журналістам після зустрічі європейських лідерів у словенській Порторожі.

Деякі лідери приєднаються до переговорів у п’ятницю віртуально, інші братимуть участь особисто.

Макрон також зазначив, що зустріч Трампа і Путіна — це позитивний крок, однак наголосив: Україна має бути залучена до будь-яких переговорів, які стосуються її майбутнього:

"Якщо вони збираються обговорювати долю України, українці мають сидіти за столом. Якщо вони обговорюють питання, що впливають на безпеку Європи, європейці повинні також бути за цим столом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив дипломатам готувати найближчим часом зустріч "Коаліції охочих"

Зеленський Володимир (25904) Макрон Емманюель (1627) Коаліція охочих (65)
+6
А чому не запросити їз до Києва? Мівіною почастувати тощо. І кошти заощядятся і може обстрилу столиці не буде. Чи за казений кошт мівіну наш лІдор краще жре за кордоном?
показати весь коментар
21.10.2025 06:49 Відповісти
+4
Довбней багато. Аж 73% від тіх хто прийшов на виборчи дільниці в 2019 році.
показати весь коментар
21.10.2025 06:51 Відповісти
+4
Лягушка-путішєствєнніца патужная
показати весь коментар
21.10.2025 06:56 Відповісти
Шашлычник. Позор. ... Я голосовал за это дерьмо. Безбожник. Как можно было звать на шашлыки вместо ввода военного положения. Это предательство, саботаж и государственная измена.
показати весь коментар
21.10.2025 06:39 Відповісти
Я, ні.
показати весь коментар
21.10.2025 06:46 Відповісти
Довбней багато. Аж 73% від тіх хто прийшов на виборчи дільниці в 2019 році.
показати весь коментар
21.10.2025 06:51 Відповісти
а ідіотів, які не прийшли на виборчі дільниці все ж трохи менше, на два з половиною мільйона.
показати весь коментар
21.10.2025 06:55 Відповісти
А якби прийшли, могло б бути інакше. Могло б. А може й ні.
показати весь коментар
21.10.2025 07:28 Відповісти
ні, не могло. Бо не прийли би. Річ у тому, що у будь-якому суспільстві ідіоти завжи є, і їх кількість плюс-мінус однакова і стала.
показати весь коментар
21.10.2025 07:52 Відповісти
Особісто, Лондон, не Париж, охочих. За чий рахунок?
показати весь коментар
21.10.2025 06:45 Відповісти
А чому не запросити їз до Києва? Мівіною почастувати тощо. І кошти заощядятся і може обстрилу столиці не буде. Чи за казений кошт мівіну наш лІдор краще жре за кордоном?
показати весь коментар
21.10.2025 06:49 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 06:53 Відповісти
готують якусь пакость, хочуть зіпсувати трампу зустріч з путіним.
показати весь коментар
21.10.2025 06:52 Відповісти
З куйлом?
показати весь коментар
21.10.2025 06:54 Відповісти
ні, з муйлом.
показати весь коментар
21.10.2025 06:56 Відповісти
Лягушка-путішєствєнніца патужная
показати весь коментар
21.10.2025 06:56 Відповісти
Не растет кокос.
показати весь коментар
21.10.2025 06:58 Відповісти
Сільки воно народних коштів проїжджає...
В ми донатимо на озброєння,теплий одяг...за одну поїздку можна пару взводів одягти і озброїть...
І привозить вагон обіцянок...а інколи і не привозить...
показати весь коментар
21.10.2025 07:02 Відповісти
Буде знову просити шторми та скальпи? Бо щось вони так і не летять по ерефії, закінчилися чи що.
показати весь коментар
21.10.2025 07:02 Відповісти
Чергове ППР?
показати весь коментар
21.10.2025 07:29 Відповісти
Болгарія заявила, що готова пропустити літак путіна до Будапешту. А вона казала, що готова випустити той літак назад?
показати весь коментар
21.10.2025 08:07 Відповісти
подібно,що з БУДАПЕШТОМ "УСЬО ПРОПАЛО" ???
показати весь коментар
21.10.2025 09:35 Відповісти
Володя, у України на сьогодні нема жодного союзника, якщо мова йде про союзницьтво у війні. Бо нема жодного міждержавного Договоруп, у якому б йшлося про нього!
показати весь коментар
21.10.2025 10:06 Відповісти
 
 