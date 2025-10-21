УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8985 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
2 768 31

Рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, - заява європейських лідерів

лідери Європи

Лідери європейських країн у вівторок, 21 жовтня, опублікували спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, у заяві, опублікованій на сайті британського уряду, наголошується, що країни об’єднані прагненням до справедливого та тривалого миру, на який заслуговує український народ.

"Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", – йдеться у документі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Лідери зазначили, що тактика затягування Росії доводить: "Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру". Вони додали: "Путін продовжує обирати насильство і руйнування. Україна повинна бути в найсильнішому становищі – до, під час і після будь-якого перемир’я. Ми маємо посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир".

У документі також наголошується на заходах щодо "використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси".

Крім того, лідери планують зустрітися наприкінці тижня в Європейській раді та в форматі "коаліції рішучих", щоб обговорити подальші кроки для підтримки України.

Заяву підписали: президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрінеться з західними союзниками в Лондоні, - Макрон

Автор: 

Зеленський Володимир (25904) путін володимир (24981) Рада Європи (480) Україна (6293) Трамп Дональд (7463)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ух ти ,як потужно виступили! Прям наповал...Заява всім заявам,заява.
показати весь коментар
21.10.2025 11:57 Відповісти
+3
Що що, я рішуче підтримувати язиком щоб хтось(а не вони) щось зробив, європейці навчились
показати весь коментар
21.10.2025 11:47 Відповісти
+3
Метод убеждения гопника словами бесполезен.
Неужели толерантные европейцы этого не понимают?
Про Трапа молчу - похоже, у трупина на него ну очень хороший компромат лежит еще с тех времен, когда он проводил в Москве конкурсы красоты "Мисс Вселенная"...
Другой причины такого поведения Трампа не вижу.
показати весь коментар
21.10.2025 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що що, я рішуче підтримувати язиком щоб хтось(а не вони) щось зробив, європейці навчились
показати весь коментар
21.10.2025 11:47 Відповісти
Якщо почитати англомовну Вікіпедію про Рубіо, то.... його шлях до мети , політика з Флориди , наймолодшого конгресмена в історії США , безупинно перемагючи похід до Сенату від Флориди з 2011-по 2025 р , змушує замислитися...
У 2016 році він програв Трампу праймеріз й одразу пішов у команду його підтримки, включаючи й останнє пришестя 47 президента.

"1 травня 2025 року Трамп оголосив, що Рубіо стане виконуючим обов'язки радника з національної безпеки, замінивши https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Waltz Майка Вальца, продовжуючи виконувати обов'язки державного секретаря. Цю подвійну роль востаннє обіймав https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger Генрі Кіссінджер з 1973 по 1975 рік (обіймаючи комбінований термін на одній або обох посадах з 1969 по 1977 рік) в адміністраціях https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Richard_Nixon Ніксона та https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Gerald_Ford Форда. Рубіо також є виконуючим обов'язки https://en.wikipedia.org/wiki/Archivist_of_the_United_States архівіста Сполучених Штатів. Він був останнім виконуючим обов'язки https://en.wikipedia.org/wiki/Administrator_of_the_United_States_Agency_for_International_Development адміністратора USAID до того, як агентство було скасовано. Він перший латиноамериканець, який обіймав посаду державного секретаря або виступає радником з національної безпеки, що робить його найвищим https://en.wikipedia.org/wiki/Hispanic_and_Latino_Americans латиноамериканським чиновником в історії США."
показати весь коментар
21.10.2025 11:47 Відповісти
Школяр Марк Рубі 1989 рік республіканец - латиноамриканського походження РЯТІВНИК РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ часів другого пришестя Трампа??? А походу й світ врятує разом з Україною ?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Marco_Rubio_in_high_school.jpeg/250px-Marco_Rubio_in_high_school.jpeg
показати весь коментар
21.10.2025 11:49 Відповісти
Трамп "негайно припиняє" вже котрий місяць поспіль? Можливо, він щось робить не так?
показати весь коментар
21.10.2025 11:48 Відповісти
З вузького кола наближених до 47-го під час останньої зустрічі його з Буратіною витекли у ЗМІ факти гризні двох "титанів" останньої спецоперації рятівника РАШИСТОГЕБЬОННОЇ імперії ...
Це й був початок краху задумки хйла з трампом ? Чи це мені так хочеться це бачити?
показати весь коментар
21.10.2025 11:54 Відповісти
Поки вони всі начебто гризуться між собою, ху#ло отримує бажане - затягування процесу
показати весь коментар
21.10.2025 11:59 Відповісти
Я все це розумію . Але поки пани *********... Для України немає іншого шансу як АКТИВНА ПОЗИЦІЯ США в допомогу "рішучості" ЄС- я не права?
А в респів США немає шансу стати не тільки знову лідером світу , а просто залишитися партнером Європи...
Й тепер просто поглянте з ким їхав домовлятися 54 -річний Рубіо ( остання надія, я вважаю, для респів врятувати країну від Венса ) про домовлялки Трампа з хйлом ... Якщо Рубіо справді їхав узгоджувати обіцянки Трампа хйлу?
Це ж символ міці рашки!
показати весь коментар
21.10.2025 12:17 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 12:21 Відповісти
Ну так Тампон всі ци слова по своєму розуміє і робить все щоб Україні заблокувати постачання зброї і рашисти могли просуватися без бойових дій. З точки зору Тампона, не має в України зброї то й не буде війни. Дебіли
показати весь коментар
21.10.2025 11:55 Відповісти
Метод убеждения гопника словами бесполезен.
Неужели толерантные европейцы этого не понимают?
Про Трапа молчу - похоже, у трупина на него ну очень хороший компромат лежит еще с тех времен, когда он проводил в Москве конкурсы красоты "Мисс Вселенная"...
Другой причины такого поведения Трампа не вижу.
показати весь коментар
21.10.2025 11:56 Відповісти
А єслі ето любовь?
показати весь коментар
21.10.2025 12:25 Відповісти
Ух ти ,як потужно виступили! Прям наповал...Заява всім заявам,заява.
показати весь коментар
21.10.2025 11:57 Відповісти
Сказалі, как отрєзалі. Путін віж жаху забився у кут свого бункера.
показати весь коментар
21.10.2025 12:01 Відповісти
Адабрямс Трампові. Не знаю, як би він без цієї заяви далі жив.
показати весь коментар
21.10.2025 12:11 Відповісти
Тобто,вони сподіваються,що путін,змінить свої вимоги,що висував у березні 2022? Потужні....лідері
показати весь коментар
21.10.2025 12:07 Відповісти
Та куди ж рішучіше - разом з ************ зеленским - https://www.youtube.com/shorts/VNVxC7afWZ4
показати весь коментар
21.10.2025 12:09 Відповісти
Еще оденьте розовые очки и руками помахайте, посмешите Путина. Интересно, если Украина не сможет удержать Путина, тогда он сразу нападет на Европу. И интересно, тогда вы тоже будите делать видимость, что своими воззваниями остановите его или будите защищаться.
показати весь коментар
21.10.2025 12:15 Відповісти
если Украина не сможет удержать Путина

Так вони якраз знайшли той рівень підтримки України, за якого путін нешвидко просувається, але водночас не втрачає зацікавленості в Україні. Чекають, поки падишах здохне, а там мо щось і зміниться. А не зміниться, то українців ще багато...
показати весь коментар
21.10.2025 12:47 Відповісти
Це ж було вже
показати весь коментар
21.10.2025 12:16 Відповісти
Самі ж в своїй «рішучій» заяві сказали, що Україна єдина хто «серйозно» ставиться до миру. А ***** ні. Ваші «рішучі» заяви тільки підігрівають *****
показати весь коментар
21.10.2025 12:19 Відповісти
Говорили, балакали, сіли тай заплакали!
показати весь коментар
21.10.2025 12:31 Відповісти
Йшов жовтень 2028 року...

Лідери ЄС:
- підтримуємо послідовну позицію трампа, яку він висуває вже 4 роки, що бойові дії мають бути негайно зупинені.
- Готуємо 119-у зустріч коаліції рішучих, сміливих та потужних.
- Наполягаємо, що у разі відмови росії, буде негайно накладено 49-й пакет пекельних санкцій.
показати весь коментар
21.10.2025 12:31 Відповісти
І обіцяємся до 2045-го точно перестати закуповувати російський газ.
показати весь коментар
21.10.2025 12:44 Відповісти
Війна , стоп , раз, два !!!
показати весь коментар
21.10.2025 12:35 Відповісти
любителі групових заяв - хлібом не годуй дай разом зібратися та про щось потеревенити. Показують вміння балансування між виборцями та потребами. Цікаво, коли дійдуть, що все це може замінити телесеріал
показати весь коментар
21.10.2025 12:45 Відповісти
А ви хочете нових Фіцо та Орбанів, ну раз на виборців їм не треба звертати увагу?
показати весь коментар
21.10.2025 13:44 Відповісти
Та путлєру насрати на всі ці заяви. Тільки ракети у відповідь.
показати весь коментар
21.10.2025 13:14 Відповісти
Скажіть це бойовім діям. Сраколізи.
показати весь коментар
21.10.2025 13:15 Відповісти
Да ти шо, щас пердону...
показати весь коментар
21.10.2025 13:18 Відповісти
Вже десяток було таких колективних заяв про підтримку України в боротьбі з фашистом-путіним. півдесятка планів перемог,але.....Україна стікає кров"ю.тисячі загиблих міліони виїхали на чужину,знищуються міста і села,майже знищено промисловість ,а "лідери" збираються попити каву В світі править бал беззаконня і силаі правителям байдуже до простого народу.
показати весь коментар
21.10.2025 13:22 Відповісти
 
 