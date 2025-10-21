Рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, - заява європейських лідерів
Лідери європейських країн у вівторок, 21 жовтня, опублікували спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, у заяві, опублікованій на сайті британського уряду, наголошується, що країни об’єднані прагненням до справедливого та тривалого миру, на який заслуговує український народ.
"Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", – йдеться у документі.
Лідери зазначили, що тактика затягування Росії доводить: "Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру". Вони додали: "Путін продовжує обирати насильство і руйнування. Україна повинна бути в найсильнішому становищі – до, під час і після будь-якого перемир’я. Ми маємо посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир".
У документі також наголошується на заходах щодо "використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси".
Крім того, лідери планують зустрітися наприкінці тижня в Європейській раді та в форматі "коаліції рішучих", щоб обговорити подальші кроки для підтримки України.
Заяву підписали: президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У 2016 році він програв Трампу праймеріз й одразу пішов у команду його підтримки, включаючи й останнє пришестя 47 президента.
"1 травня 2025 року Трамп оголосив, що Рубіо стане виконуючим обов'язки радника з національної безпеки, замінивши https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Waltz Майка Вальца, продовжуючи виконувати обов'язки державного секретаря. Цю подвійну роль востаннє обіймав https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger Генрі Кіссінджер з 1973 по 1975 рік (обіймаючи комбінований термін на одній або обох посадах з 1969 по 1977 рік) в адміністраціях https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Richard_Nixon Ніксона та https://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Gerald_Ford Форда. Рубіо також є виконуючим обов'язки https://en.wikipedia.org/wiki/Archivist_of_the_United_States архівіста Сполучених Штатів. Він був останнім виконуючим обов'язки https://en.wikipedia.org/wiki/Administrator_of_the_United_States_Agency_for_International_Development адміністратора USAID до того, як агентство було скасовано. Він перший латиноамериканець, який обіймав посаду державного секретаря або виступає радником з національної безпеки, що робить його найвищим https://en.wikipedia.org/wiki/Hispanic_and_Latino_Americans латиноамериканським чиновником в історії США."
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Marco_Rubio_in_high_school.jpeg/250px-Marco_Rubio_in_high_school.jpeg
Це й був початок краху задумки хйла з трампом ? Чи це мені так хочеться це бачити?
А в респів США немає шансу стати не тільки знову лідером світу , а просто залишитися партнером Європи...
Й тепер просто поглянте з ким їхав домовлятися 54 -річний Рубіо ( остання надія, я вважаю, для респів врятувати країну від Венса ) про домовлялки Трампа з хйлом ... Якщо Рубіо справді їхав узгоджувати обіцянки Трампа хйлу?
Це ж символ міці рашки!
Неужели толерантные европейцы этого не понимают?
Про Трапа молчу - похоже, у трупина на него ну очень хороший компромат лежит еще с тех времен, когда он проводил в Москве конкурсы красоты "Мисс Вселенная"...
Другой причины такого поведения Трампа не вижу.
Так вони якраз знайшли той рівень підтримки України, за якого путін нешвидко просувається, але водночас не втрачає зацікавленості в Україні. Чекають, поки падишах здохне, а там мо щось і зміниться. А не зміниться, то українців ще багато...
Лідери ЄС:
- підтримуємо послідовну позицію трампа, яку він висуває вже 4 роки, що бойові дії мають бути негайно зупинені.
- Готуємо 119-у зустріч коаліції рішучих, сміливих та потужних.
- Наполягаємо, що у разі відмови росії, буде негайно накладено 49-й пакет пекельних санкцій.