Рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, - заява європейських лідерів

Лідери європейських країн у вівторок, 21 жовтня, опублікували спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, у заяві, опублікованій на сайті британського уряду, наголошується, що країни об’єднані прагненням до справедливого та тривалого миру, на який заслуговує український народ.

"Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", – йдеться у документі.

Лідери зазначили, що тактика затягування Росії доводить: "Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру". Вони додали: "Путін продовжує обирати насильство і руйнування. Україна повинна бути в найсильнішому становищі – до, під час і після будь-якого перемир’я. Ми маємо посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир".

У документі також наголошується на заходах щодо "використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси".

Крім того, лідери планують зустрітися наприкінці тижня в Європейській раді та в форматі "коаліції рішучих", щоб обговорити подальші кроки для підтримки України.

Заяву підписали: президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

