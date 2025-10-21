Орбан пропустить обговорення України на саміті ЄС, його інтереси представить Фіцо, - ЗМІ

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан не братиме участі в обговоренні України на саміті лідерів ЄС.

Про це Радіо Свобода повідомив на умовах анонімності чиновник ЄС, залучений до підготовки саміту, інформує Цензор.НЕТ.

Йому не відомо, чи порушуватимуть лідери ЄС питання зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті на саміті ЄС.

"Не хочу передбачати, що лідери обговорять з прем’єр-міністром Орбаном безпосередньо чи двосторонньо. Але, згідно з нашим планом, прем’єр-міністр Орбан не братиме участі в обговоренні щодо України, оскільки він прибуває лише в середині дня, а обговорення України буде першим пунктом", - зазначив він.

За словами посадовця, саміт лідерів ЄС розпочнеться у четвер, на ньому очікують Володимира Зеленського. Спочатку будуть дискусії з президентом України про події в країні та те, як Євросоюз може продовжувати підтримку.

Потім обговорення України продовжиться уже в колі лідерів - без участі Зеленського.

"Лідери ЄС зосередяться насамперед на фінансових потребах України упродовж наступних двох років… По суті ідея полягає в тому, щоб забезпечити широко підтримуваний політичний мандат для Єврокомісії та її роботи над пропозицією, яка також включатиме можливе використання або поступове використання залишків готівки, пов’язаних з іммобілізованими активами", - розповів він.

Він зазначив, що також є сподівання на прогрес щодо 19-го пакету санкцій, схвалення якого блокує Словаччина.

"Сподіваємося, що ми досягнемо політичної згоди щодо 19-го пакету санкцій, а також щодо тіньового флоту", - зауважив посадовець.

Європейський дипломат, заявив Інтерфакс-Україна, розповів, що інтереси Орбана представлятиме прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Прем'єр-міністр запізниться. Про це він повідомив нас досить давно. У нього святкування Угорської революції 1956 року. Тож він приїде посеред дня. Ось що він нам сказав. І він зазначив, що прем'єр-міністр Фіцо буде його представником, поки його немає на зустрічі", - пояснив він.

Нагадаємо, 21 жовтня лідери європейських країн оприлюднили спільну заяву на підтримку України та зусиль президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.