Лідери ЄС відклали рішення про заморожені активи РФ, - Bloomberg
Лідери ЄС вирішили відкласти рішення про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, питання перенесли на грудень через те, що Бельгія хотіла гарантій, щоб не нести ризики за позики на суму 140 млрд євро.
Бельгія зажадала більших гарантій, щоб не нести відповідальності за можливі проблеми з цими коштами. Значна частина заморожених активів РФ знаходиться на рахунках бельгійської компанії Euroclear.
Джерела Bloomberg повідомляють, що лідери ЄС попросили Єврокомісію підготувати варіанти рішень для обговорення під час наступного саміту.
Рішення щодо використання активів РФ на підтримку України залишилося відкритим і буде ухвалюватися пізніше.
Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Європейської Ради із проханням якнайшвидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів.
"Російські активи повинні бути використані повністю, щоб захиститися від російської агресії", - зазначив Зеленський.
Напередодні Сполучені Штати повідомили європейських партнерів, що поки не планують приєднуватися до ініціативи країн G7 щодо використання заморожених російських активів на користь України.
В принципі будь-яка притомна людина розуміє, що нічого ця "калоліція нерішучих" не здатна зробити, особливо собі в мінус.
Німецькі компанії можуть втратити понад 100 млрд євро, раніше інвестованих у Росію, якщо заморожені в Європі активи РФ передадуть Україні. Так вважає Маттіас Шепп - голова правління Німецько-російської зовнішньоторговельної палати.
Вона базується в Москві та лобіює інтереси німецького бізнесу в Росії. Позицію Шеппа наводить у четвер, 23 жовтня, агентство dpa.
«Німеччина інвестувала в Росію більше, ніж будь-яка інша країна.
Тому вона може втратити більше за всіх від планованого використання коштів російського Центробанку для закупівлі зброї для України», - сказав Шепп.
На його оцінку, загалом під загрозою перебувають німецькі активи на суму понад 100 млрд євро.
Доступ до них обмежений, але формально гроші все ще належать німецьким компаніям.
Однак якщо заморожені в Європі активи РФ передадуть Україні, Москва застосує аналогічний захід і націоналізує європейські, зокрема німецькі активи в Росії, прогнозує Шепп.
Коли вже люди зрозумiють що сьогоденний Захiд (точнiше глобалiсти якi там кермують) на зацiкавленi в поразцi паРашi?