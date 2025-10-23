Лідери ЄС відклали рішення про заморожені активи РФ, - Bloomberg

Лідери ЄС вирішили відкласти рішення про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, питання перенесли на грудень через те, що Бельгія хотіла гарантій, щоб не нести ризики за позики на суму 140 млрд євро.

Бельгія зажадала більших гарантій, щоб не нести відповідальності за можливі проблеми з цими коштами. Значна частина заморожених активів РФ знаходиться на рахунках бельгійської компанії Euroclear.

Джерела Bloomberg повідомляють, що лідери ЄС попросили Єврокомісію підготувати варіанти рішень для обговорення під час наступного саміту.

Рішення щодо використання активів РФ на підтримку України залишилося відкритим і буде ухвалюватися пізніше.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Європейської Ради із проханням якнайшвидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів.

"Російські активи повинні бути використані повністю, щоб захиститися від російської агресії", - зазначив Зеленський.

Напередодні Сполучені Штати повідомили європейських партнерів, що поки не планують приєднуватися до ініціативи країн G7 щодо використання заморожених російських активів на користь України.

