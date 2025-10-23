УКР
Новини Використання заморожених активів РФ
Лідери ЄС відклали рішення про заморожені активи РФ, - Bloomberg

ЄС відклав рішення про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні

Лідери ЄС вирішили відкласти рішення про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, питання перенесли на грудень через те, що Бельгія хотіла гарантій, щоб не нести ризики за позики на суму 140 млрд євро.

Бельгія зажадала більших гарантій, щоб не нести відповідальності за можливі проблеми з цими коштами. Значна частина заморожених активів РФ знаходиться на рахунках бельгійської компанії Euroclear.

Джерела Bloomberg повідомляють, що лідери ЄС попросили Єврокомісію підготувати варіанти рішень для обговорення під час наступного саміту.

Рішення щодо використання активів РФ на підтримку України залишилося відкритим і буде ухвалюватися пізніше.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Європейської Ради із проханням якнайшвидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів.

"Російські активи повинні бути використані повністю, щоб захиститися від російської агресії", - зазначив Зеленський.

Напередодні Сполучені Штати повідомили європейських партнерів, що поки не планують приєднуватися до ініціативи країн G7 щодо використання заморожених російських активів на користь України.

+3
Мудра приказка про ішака та падішаха схоже стала планом дій у цьому рішенні.
23.10.2025 23:14 Відповісти
+3
Розмов на сотню, реальний вихлоп на копійку - реалії нинішнього ЄС.
23.10.2025 23:29 Відповісти
+2
Ахахах, знову перед Зе-Віслюком поманили морквою, а потім пенісом по морді.
В принципі будь-яка притомна людина розуміє, що нічого ця "калоліція нерішучих" не здатна зробити, особливо собі в мінус.
23.10.2025 23:23 Відповісти
Курс гривні завтра стрибне......
23.10.2025 23:14 Відповісти
Пишний пару вагонiв валюти тупо спалить на мiжбанку i курс буде на мiсцi, а то що цiни на усе ростуть - то таке...
23.10.2025 23:53 Відповісти
".... питання перенесли на грудень..." - скільки торгів буде за цей час і вагонів?
23.10.2025 23:56 Відповісти
Мудра приказка про ішака та падішаха схоже стала планом дій у цьому рішенні.
23.10.2025 23:14 Відповісти
Ахахах, знову перед Зе-Віслюком поманили морквою, а потім пенісом по морді.
В принципі будь-яка притомна людина розуміє, що нічого ця "калоліція нерішучих" не здатна зробити, особливо собі в мінус.
23.10.2025 23:23 Відповісти
То не "За-вiслюка" вдарили, а Україну...
23.10.2025 23:51 Відповісти
DW
Німецькі компанії можуть втратити понад 100 млрд євро, раніше інвестованих у Росію, якщо заморожені в Європі активи РФ передадуть Україні. Так вважає Маттіас Шепп - голова правління Німецько-російської зовнішньоторговельної палати.
Вона базується в Москві та лобіює інтереси німецького бізнесу в Росії. Позицію Шеппа наводить у четвер, 23 жовтня, агентство dpa.
«Німеччина інвестувала в Росію більше, ніж будь-яка інша країна.
Тому вона може втратити більше за всіх від планованого використання коштів російського Центробанку для закупівлі зброї для України», - сказав Шепп.
На його оцінку, загалом під загрозою перебувають німецькі активи на суму понад 100 млрд євро.
23.10.2025 23:28 Відповісти
Навіть якщо німецькі компанії продали бізнес у Росії, вони були зобов'язані перерахувати виручені кошти на заблоковані російські рахунки, пояснив Шепп.
Доступ до них обмежений, але формально гроші все ще належать німецьким компаніям.
Однак якщо заморожені в Європі активи РФ передадуть Україні, Москва застосує аналогічний захід і націоналізує європейські, зокрема німецькі активи в Росії, прогнозує Шепп.
23.10.2025 23:33 Відповісти
Так путлер рано чи пізно це і зробить, в контексті підготовки до великоі війни
23.10.2025 23:53 Відповісти
Розмов на сотню, реальний вихлоп на копійку - реалії нинішнього ЄС.
23.10.2025 23:29 Відповісти
Та й що тут нового? На словах пiдтримують, а кацапськi гроши в кацапiв не забирають. Та продовжують фiнансувати через нафтогаз вiйну путлера.
Коли вже люди зрозумiють що сьогоденний Захiд (точнiше глобалiсти якi там кермують) на зацiкавленi в поразцi паРашi?
23.10.2025 23:50 Відповісти
Нічого страшного не трапилось, головне, що країни ЄС неодноразово декларували, що будуть з Україною до її кінця!
24.10.2025 00:06 Відповісти
Не треба нарікати на Європу, на США. Просто пригадайте кого більшість імбіцилів наобирала у 2019? А потім пригадайте ЧИ БУЛИ У УКРАЇНИ ТАКІ ПРОБЛЕМИ ДО 2019? Ні, не було. Ви живете зараз так, як наобирали вчора. Одного лише шкода, що розумні, мудрі люди, які кричали: "не обирайте ЗЕленого покидька, бо буде велика біда", зараз теж страждають, незважаючи на тупість більшості ідіотів, які і в 2019 геть нічого не розуміли і зараз лишилися такими самими імбіцилами
24.10.2025 00:15 Відповісти
 
 