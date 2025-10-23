Лидеры ЕС отложили решение о замороженных активах РФ, - Bloomberg

Лидеры ЕС решили отложить решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, вопрос перенесли на декабрь из-за того, что Бельгия хотела гарантий, чтобы не нести риски по займам на сумму 140 млрд евро.

Бельгия потребовала больших гарантий, чтобы не нести ответственности за возможные проблемы с этими средствами. Значительная часть замороженных активов РФ находится на счетах бельгийской компании Euroclear.

Источники Bloomberg сообщают, что лидеры ЕС попросили Еврокомиссию подготовить варианты решений для обсуждения во время следующего саммита.

Решение по использованию активов РФ в поддержку Украины осталось открытым и будет приниматься позже.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Европейского Совета с просьбой как можно быстрее принять решение об использовании замороженных российских активов.

"Российские активы должны быть использованы полностью, чтобы защититься от российской агрессии", - отметил Зеленский.

Накануне Соединенные Штаты сообщили европейским партнерам, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

