РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5629 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
1 786 14

Лидеры ЕС отложили решение о замороженных активах РФ, - Bloomberg

ЕС отложил решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине

Лидеры ЕС решили отложить решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, вопрос перенесли на декабрь из-за того, что Бельгия хотела гарантий, чтобы не нести риски по займам на сумму 140 млрд евро.

Бельгия потребовала больших гарантий, чтобы не нести ответственности за возможные проблемы с этими средствами. Значительная часть замороженных активов РФ находится на счетах бельгийской компании Euroclear.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с Мелони: Обсудили защиту энергосистемы, совместные оборонные проекты и замороженные активы РФ. ВИДЕО

Источники Bloomberg сообщают, что лидеры ЕС попросили Еврокомиссию подготовить варианты решений для обсуждения во время следующего саммита.

Решение по использованию активов РФ в поддержку Украины осталось открытым и будет приниматься позже.

Читайте: Премьер Финляндии Орпо о замороженных активах РФ: Еврокомиссия должна подготовить понятное предложение для финансирования Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Европейского Совета с просьбой как можно быстрее принять решение об использовании замороженных российских активов.

"Российские активы должны быть использованы полностью, чтобы защититься от российской агрессии", - отметил Зеленский.

Накануне Соединенные Штаты сообщили европейским партнерам, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Бельгия (437) замороженные активы (385)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Розмов на сотню, реальний вихлоп на копійку - реалії нинішнього ЄС.
показать весь комментарий
23.10.2025 23:29 Ответить
+3
Мудра приказка про ішака та падішаха схоже стала планом дій у цьому рішенні.
показать весь комментарий
23.10.2025 23:14 Ответить
+2
Ахахах, знову перед Зе-Віслюком поманили морквою, а потім пенісом по морді.
В принципі будь-яка притомна людина розуміє, що нічого ця "калоліція нерішучих" не здатна зробити, особливо собі в мінус.
показать весь комментарий
23.10.2025 23:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Курс гривні завтра стрибне......
показать весь комментарий
23.10.2025 23:14 Ответить
Пишний пару вагонiв валюти тупо спалить на мiжбанку i курс буде на мiсцi, а то що цiни на усе ростуть - то таке...
показать весь комментарий
23.10.2025 23:53 Ответить
".... питання перенесли на грудень..." - скільки торгів буде за цей час і вагонів?
показать весь комментарий
23.10.2025 23:56 Ответить
Мудра приказка про ішака та падішаха схоже стала планом дій у цьому рішенні.
показать весь комментарий
23.10.2025 23:14 Ответить
Ахахах, знову перед Зе-Віслюком поманили морквою, а потім пенісом по морді.
В принципі будь-яка притомна людина розуміє, що нічого ця "калоліція нерішучих" не здатна зробити, особливо собі в мінус.
показать весь комментарий
23.10.2025 23:23 Ответить
То не "За-вiслюка" вдарили, а Україну...
показать весь комментарий
23.10.2025 23:51 Ответить
DW
Німецькі компанії можуть втратити понад 100 млрд євро, раніше інвестованих у Росію, якщо заморожені в Європі активи РФ передадуть Україні. Так вважає Маттіас Шепп - голова правління Німецько-російської зовнішньоторговельної палати.
Вона базується в Москві та лобіює інтереси німецького бізнесу в Росії. Позицію Шеппа наводить у четвер, 23 жовтня, агентство dpa.
«Німеччина інвестувала в Росію більше, ніж будь-яка інша країна.
Тому вона може втратити більше за всіх від планованого використання коштів російського Центробанку для закупівлі зброї для України», - сказав Шепп.
На його оцінку, загалом під загрозою перебувають німецькі активи на суму понад 100 млрд євро.
показать весь комментарий
23.10.2025 23:28 Ответить
Навіть якщо німецькі компанії продали бізнес у Росії, вони були зобов'язані перерахувати виручені кошти на заблоковані російські рахунки, пояснив Шепп.
Доступ до них обмежений, але формально гроші все ще належать німецьким компаніям.
Однак якщо заморожені в Європі активи РФ передадуть Україні, Москва застосує аналогічний захід і націоналізує європейські, зокрема німецькі активи в Росії, прогнозує Шепп.
показать весь комментарий
23.10.2025 23:33 Ответить
Так путлер рано чи пізно це і зробить, в контексті підготовки до великоі війни
показать весь комментарий
23.10.2025 23:53 Ответить
Розмов на сотню, реальний вихлоп на копійку - реалії нинішнього ЄС.
показать весь комментарий
23.10.2025 23:29 Ответить
Та й що тут нового? На словах пiдтримують, а кацапськi гроши в кацапiв не забирають. Та продовжують фiнансувати через нафтогаз вiйну путлера.
Коли вже люди зрозумiють що сьогоденний Захiд (точнiше глобалiсти якi там кермують) на зацiкавленi в поразцi паРашi?
показать весь комментарий
23.10.2025 23:50 Ответить
Нічого страшного не трапилось, головне, що країни ЄС неодноразово декларували, що будуть з Україною до її кінця!
показать весь комментарий
24.10.2025 00:06 Ответить
Не треба нарікати на Європу, на США. Просто пригадайте кого більшість імбіцилів наобирала у 2019? А потім пригадайте ЧИ БУЛИ У УКРАЇНИ ТАКІ ПРОБЛЕМИ ДО 2019? Ні, не було. Ви живете зараз так, як наобирали вчора. Одного лише шкода, що розумні, мудрі люди, які кричали: "не обирайте ЗЕленого покидька, бо буде велика біда", зараз теж страждають, незважаючи на тупість більшості ідіотів, які і в 2019 геть нічого не розуміли і зараз лишилися такими самими імбіцилами
показать весь комментарий
24.10.2025 00:15 Ответить
круто, а голосование в 2014 никак не повлияло на данную ситуацию ?)
показать весь комментарий
24.10.2025 00:33 Ответить
 
 