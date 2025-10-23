Лидеры ЕС отложили решение о замороженных активах РФ, - Bloomberg
Лидеры ЕС решили отложить решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, вопрос перенесли на декабрь из-за того, что Бельгия хотела гарантий, чтобы не нести риски по займам на сумму 140 млрд евро.
Бельгия потребовала больших гарантий, чтобы не нести ответственности за возможные проблемы с этими средствами. Значительная часть замороженных активов РФ находится на счетах бельгийской компании Euroclear.
Источники Bloomberg сообщают, что лидеры ЕС попросили Еврокомиссию подготовить варианты решений для обсуждения во время следующего саммита.
Решение по использованию активов РФ в поддержку Украины осталось открытым и будет приниматься позже.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Европейского Совета с просьбой как можно быстрее принять решение об использовании замороженных российских активов.
"Российские активы должны быть использованы полностью, чтобы защититься от российской агрессии", - отметил Зеленский.
Накануне Соединенные Штаты сообщили европейским партнерам, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.
В принципі будь-яка притомна людина розуміє, що нічого ця "калоліція нерішучих" не здатна зробити, особливо собі в мінус.
Німецькі компанії можуть втратити понад 100 млрд євро, раніше інвестованих у Росію, якщо заморожені в Європі активи РФ передадуть Україні. Так вважає Маттіас Шепп - голова правління Німецько-російської зовнішньоторговельної палати.
Вона базується в Москві та лобіює інтереси німецького бізнесу в Росії. Позицію Шеппа наводить у четвер, 23 жовтня, агентство dpa.
«Німеччина інвестувала в Росію більше, ніж будь-яка інша країна.
Тому вона може втратити більше за всіх від планованого використання коштів російського Центробанку для закупівлі зброї для України», - сказав Шепп.
На його оцінку, загалом під загрозою перебувають німецькі активи на суму понад 100 млрд євро.
Доступ до них обмежений, але формально гроші все ще належать німецьким компаніям.
Однак якщо заморожені в Європі активи РФ передадуть Україні, Москва застосує аналогічний захід і націоналізує європейські, зокрема німецькі активи в Росії, прогнозує Шепп.
Коли вже люди зрозумiють що сьогоденний Захiд (точнiше глобалiсти якi там кермують) на зацiкавленi в поразцi паРашi?