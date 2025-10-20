РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8780 посетителей онлайн
Новости Передача Украине замороженных средств РФ Использование замороженных активов РФ
1 197 17

США не поддержали план G7 относительно российских активов для Украины, - Bloomberg

США не поддержали план G7 по российским активам для Украины

Соединенные Штаты уведомили европейских партнеров, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, такое объяснение американская сторона дала во время переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе.

По данным источников, в США считают, что использование этих средств может создать риски для финансовых рынков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Репарационный заем" обеспечит Украину оружием на три года, - глава МИД Франции Барро

Bloomberg также пишет, что внутри G7 также нет единства: Великобритания и Канада поддерживают европейский план, а Япония занимает такую же осторожную позицию, как и США.

Еврокомиссия сейчас рассматривает возможность использования около 170 млрд евро российских активов. План предусматривает, что примерно 140 млрд могут быть направлены Украине в качестве "репарационного кредита".

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 23-24 октября.

Читайте: ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро за нарушение прав человека после войны 2008 года

Ранее мы писали, что в Европейском Союзе до конца 2027 года планируют создать орган, который будет определять размер компенсаций украинцам за моральный ущерб, нанесенный Россией во время войны.

Компенсации будут касаться таких случаев, как смерть или исчезновение близких, пытки, сексуальное насилие, принудительное перемещение, лишение свободы, а также вынужденная эмиграция.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

компенсации (490) россия (97728) война в Украине (6580)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
@ (у перекладі):
"Отже, Америка Тромба - це паперовий орел."
показать весь комментарий
20.10.2025 19:45 Ответить
+6
Такої ганьби США не знали з часу свого створення. Усі президенти на доларових купюрах почервоніли.
показать весь комментарий
20.10.2025 19:48 Ответить
+2
ну а шо: у паперового тигра союзником може бути тільки паперовий орел
показать весь комментарий
20.10.2025 19:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ (у перекладі):
"Отже, Америка Тромба - це паперовий орел."
показать весь комментарий
20.10.2025 19:45 Ответить
ну а шо: у паперового тигра союзником може бути тільки паперовий орел
показать весь комментарий
20.10.2025 19:48 Ответить
Падли...
показать весь комментарий
20.10.2025 19:47 Ответить
Такої ганьби США не знали з часу свого створення. Усі президенти на доларових купюрах почервоніли.
показать весь комментарий
20.10.2025 19:48 Ответить
Ну так пАртньЙОри ***** ж...
показать весь комментарий
20.10.2025 19:51 Ответить
Победа разума над здравым смыслом.
показать весь комментарий
20.10.2025 19:53 Ответить
Два дідугана закохалися один в одного...
показать весь комментарий
20.10.2025 19:56 Ответить
Американцы щепетильны в таких вопросах. Частная собственность святое. Чужие деньги нельзя воровать.
показать весь комментарий
20.10.2025 19:56 Ответить
Зато можно нападать на чужие страны.
показать весь комментарий
20.10.2025 20:03 Ответить
Это другое.
показать весь комментарий
20.10.2025 20:08 Ответить
а в Америке бандит не возмещает убытки жертве?
показать весь комментарий
20.10.2025 20:13 Ответить
От вам і переговори і виклянчення миру любою ціною. Ні щоб закрити пасть і мовчати за переговори. Ну тепер отримуйте. І це при тому що незадовго до дзвінка ***** Тампон сам пропонував Європі використовувати рашистські активи. От що ***** може робити з Тампоном тільки одним дзвінком. А якщо приїде і дасть Тампону ганюхати свою сраку то Тампон зовсім божеволіє.
показать весь комментарий
20.10.2025 19:57 Ответить
І це тільки початок. Якщо Україна спіткнеться і стане на стезю договорняків з рашистами то дали Ху й ло буде вимагати повного збройного ембарго для України і демілітаризації, а також буде вимагати нових шматків територій і інших забаганок. І будьте певні Тампон піде на все щоб задовольнити свого найкращого хлопця. Так що думай те чи потрібні Україні переговори і так званий "мирний план " Х у й л а - Тампона
показать весь комментарий
20.10.2025 20:04 Ответить
Калькулятор у тому, що лишилося від мізків в голові рудої мавпи, працює справно: як же вони будуть отримувати прибутки від "біг діл" з московією, якщо всі гроші московитів підуть на репарації Україні?
Десь так...
показать весь комментарий
20.10.2025 20:00 Ответить
пдри
показать весь комментарий
20.10.2025 20:01 Ответить
У США явний тромбоз!
показать весь комментарий
20.10.2025 20:07 Ответить
Трумп працює на *****. Це очевидно. Такої гидоти Америка і світ ще не бачили.
показать весь комментарий
20.10.2025 20:12 Ответить
 
 