США не поддержали план G7 относительно российских активов для Украины, - Bloomberg

Соединенные Штаты уведомили европейских партнеров, что пока не планируют присоединяться к инициативе стран G7 по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, такое объяснение американская сторона дала во время переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе.

По данным источников, в США считают, что использование этих средств может создать риски для финансовых рынков.

Bloomberg также пишет, что внутри G7 также нет единства: Великобритания и Канада поддерживают европейский план, а Япония занимает такую же осторожную позицию, как и США.

Еврокомиссия сейчас рассматривает возможность использования около 170 млрд евро российских активов. План предусматривает, что примерно 140 млрд могут быть направлены Украине в качестве "репарационного кредита".

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 23-24 октября.

Ранее мы писали, что в Европейском Союзе до конца 2027 года планируют создать орган, который будет определять размер компенсаций украинцам за моральный ущерб, нанесенный Россией во время войны.

Компенсации будут касаться таких случаев, как смерть или исчезновение близких, пытки, сексуальное насилие, принудительное перемещение, лишение свободы, а также вынужденная эмиграция.

