"Репарационный заем" обеспечит Украину оружием на три года, - глава МИД Франции Барро
Кредитные средства, обеспеченные замороженными активами России, помогут Украине закупать оружие минимум три года. Еврокомиссия планирует согласовать "репарационный заем" до конца 2025 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 20 октября.
Три года защиты за счет репараций
"Репарационные займы" от Еврокомиссии позволят Киеву защищаться еще минимум три года.
"В ближайшие недели мы предоставим Украине возможность защищать себя минимум в течение трех лет благодаря кредиту, который Европейская комиссия предоставит Украине и который будет погашен впоследствии за счет репараций, которые Россия выплатит Украине", - заявил Барро.
Кредит на закупку оружия
Он уточнил, что "этот кредит позволит Украине закупить оружие для своей обороны".
"И, в частности, конечно же, европейское оружие", - подчеркнул французский министр.
Напомним, Евросоюз рассматривает возможность использовать часть потенциального "репарационного кредита" на сумму 140 млрд евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского вооружения для Украины.
Что такое репарационный кредит?
Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.
Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).
ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за другие. за деньги бизнеса, который с удовольствием вложиться в экономические проекты в качестве инвесторов
Чи у ЄС у черговий раз "немає механізмів" конфіскації активів світового терориста №1?
Ви хоч розумієте, на що вас розводять?
на що? если раша выплатит в будущем репарации, то этот кредит будет этими репарациями и погашен, если нет, то кредит будет считаться репарациями и выплачивать его не надо. это уже разжевано стопятьсот раз
Тобто Україні кажуть - воюйте з росією доки вона не погодиться виплатити репарації в рахунок кредиту, а інакше цей борг доведеться виплачувати вже вам.
выплачивать кому, раше? это ее деньги и этот долг будет считаться репарациями
ну так европа тоже право не имеет чужие деньги в кредит давать, но дает. значит механизм найден и что будет прописано в кредитном договоре то и будет исполняться. на данный момент кредит так и называется "репарационный" и предполагает репарации. обычный кредит называется просто "кредит".
А якщо Україна не отримає репарацій від росії, тим паче - сама від них відмовиться у потенційній мирній угоді - то її борг від цього нікуди не зникне.
"Кредитні кошти, забезпечені замороженими активами Росії"
как раз это российские деньги, поэтому это так долго тянется из-за юридических нюансов
Це кредит під зобов'язання України отримати у росії добровільні репарації.
и что? в кредитном договоре прописано, что если россия не выплатит репарации, украине не надо возвращать этот кредит. остальное не должно сильно интересовать