1 113 20

"Репарационный заем" обеспечит Украину оружием на три года, - глава МИД Франции Барро

ЕС готовит кредит для Украины под гарантии замороженных активов РФ

Кредитные средства, обеспеченные замороженными активами России, помогут Украине закупать оружие минимум три года. Еврокомиссия планирует согласовать "репарационный заем" до конца 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 20 октября.

Три года защиты за счет репараций

"Репарационные займы" от Еврокомиссии позволят Киеву защищаться еще минимум три года.

"В ближайшие недели мы предоставим Украине возможность защищать себя минимум в течение трех лет благодаря кредиту, который Европейская комиссия предоставит Украине и который будет погашен впоследствии за счет репараций, которые Россия выплатит Украине", - заявил Барро.

Кредит на закупку оружия

Он уточнил, что "этот кредит позволит Украине закупить оружие для своей обороны".

"И, в частности, конечно же, европейское оружие", - подчеркнул французский министр.

Напомним, Евросоюз рассматривает возможность использовать часть потенциального "репарационного кредита" на сумму 140 млрд евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского вооружения для Украины.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

+5
Ця позика добре забезпечить слуг та інших злодюг з влади.
20.10.2025 15:25 Ответить
+3
Міндіч завидує
20.10.2025 15:22 Ответить
+1
А відбудовувати Україну за які гроші?
20.10.2025 15:26 Ответить
Міндіч завидує
20.10.2025 15:22 Ответить
Ця позика добре забезпечить слуг та інших злодюг з влади.
20.10.2025 15:25 Ответить
А відбудовувати Україну за які гроші?
20.10.2025 15:26 Ответить
"А відбудовувати Україну за які гроші?"

за другие. за деньги бизнеса, который с удовольствием вложиться в экономические проекты в качестве инвесторов
20.10.2025 15:31 Ответить
Щоби відбудовувати Україну треба спочатку її зберегти, щоб було що відбудовувати! Ось на це якраз і пропонуються ці гроші.
20.10.2025 15:46 Ответить
Наївні, зараз єрмачіла зеля та міндіч просто потроять мародерство.
20.10.2025 15:31 Ответить
То це буде кредит, чи перераховані парашні гроші?

Чи у ЄС у черговий раз "немає механізмів" конфіскації активів світового терориста №1?
20.10.2025 15:32 Ответить
написано же "Репараційна позика"
показать весь комментарий
Європейський кредит на купівлю європейської зброї, але не всю необхідну і вже зараз, а протягом трьох років такої ж війни як зараз і під боргове забезпечення російськими репараціями, які далеко не факт що росія буде платити?

Ви хоч розумієте, на що вас розводять?
20.10.2025 15:34 Ответить
"Ви хоч розумієте, на що вас розводять?"

на що? если раша выплатит в будущем репарации, то этот кредит будет этими репарациями и погашен, если нет, то кредит будет считаться репарациями и выплачивать его не надо. это уже разжевано стопятьсот раз
20.10.2025 15:40 Ответить
Ага, тільки невеличкий юридичний нюанс - припинення забезпечення боргу не звільняє боржника від його виплати.
Тобто Україні кажуть - воюйте з росією доки вона не погодиться виплатити репарації в рахунок кредиту, а інакше цей борг доведеться виплачувати вже вам.
20.10.2025 15:44 Ответить
"а інакше цей борг доведеться виплачувати вже вам"

выплачивать кому, раше? это ее деньги и этот долг будет считаться репарациями
20.10.2025 15:53 Ответить
Ні, в цій угоді раша взагалі не бере на себе ніяких зобов'язань і нічого не підписує. Це буквально кредит під шкуру невбитого ведмедя.
20.10.2025 16:00 Ответить
"в цій угоді раша взагалі не бере на себе ніяких зобов'язань"

ну так европа тоже право не имеет чужие деньги в кредит давать, но дает. значит механизм найден и что будет прописано в кредитном договоре то и будет исполняться. на данный момент кредит так и называется "репарационный" и предполагает репарации. обычный кредит называется просто "кредит".
20.10.2025 16:09 Ответить
Так Європа дає в борг не російські кошти, а свої - і з тією умовою, що Україна їх поверне за рахунок репарацій від росії.
А якщо Україна не отримає репарацій від росії, тим паче - сама від них відмовиться у потенційній мирній угоді - то її борг від цього нікуди не зникне.
20.10.2025 16:12 Ответить
"Так Європа дає в борг не російські кошти"

"Кредитні кошти, забезпечені замороженими активами Росії"
как раз это российские деньги, поэтому это так долго тянется из-за юридических нюансов
20.10.2025 16:19 Ответить
Цей кредит не забезпечений замороженими активами росії, тому що Європа не може звернути на них примусове стягнення в разі невиплати боргу, тобто конфіскувати.
Це кредит під зобов'язання України отримати у росії добровільні репарації.
20.10.2025 16:23 Ответить
"Це кредит під зобов'язання України отримати у росії добровільні репарації"

и что? в кредитном договоре прописано, что если россия не выплатит репарации, украине не надо возвращать этот кредит. остальное не должно сильно интересовать
20.10.2025 16:31 Ответить
Так значит это будут кацапские деньги, не европейские. Трампу все равно. Украина щит Европы, а спонсор рашка. Как модно говорить, оцените красоту игры.
20.10.2025 15:35 Ответить
Одразу перераховуйте на рахунок рейтон на петріот. Щоб наші керманичи живих грошей навіть не бачили.
20.10.2025 15:38 Ответить
 
 