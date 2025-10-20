"Репарационный заем" обеспечит Украину оружием на три года, - глава МИД Франции Барро

Кредитные средства, обеспеченные замороженными активами России, помогут Украине закупать оружие минимум три года. Еврокомиссия планирует согласовать "репарационный заем" до конца 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 20 октября.

Три года защиты за счет репараций

"Репарационные займы" от Еврокомиссии позволят Киеву защищаться еще минимум три года.

"В ближайшие недели мы предоставим Украине возможность защищать себя минимум в течение трех лет благодаря кредиту, который Европейская комиссия предоставит Украине и который будет погашен впоследствии за счет репараций, которые Россия выплатит Украине", - заявил Барро.

Кредит на закупку оружия

Он уточнил, что "этот кредит позволит Украине закупить оружие для своей обороны".

"И, в частности, конечно же, европейское оружие", - подчеркнул французский министр.

Напомним, Евросоюз рассматривает возможность использовать часть потенциального "репарационного кредита" на сумму 140 млрд евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского вооружения для Украины.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).