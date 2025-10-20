"Репараційна позика" забезпечить Україну зброєю на три роки, - очільник МЗС Франції Барро

УКР
Кредитні кошти, забезпечені замороженими активами Росії, допоможуть Україні закуповувати зброю щонайменше три роки. Єврокомісія планує погодити "репараційну позику" до кінця 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня.

Три роки захисту коштом репарацій

"Репараційні позики" від Єврокомісії дозволять Києву захищатися ще мінімум три роки.

"У найближчі тижні ми надамо Україні можливість захищати себе щонайменше протягом трьох років завдяки кредиту, який Європейська комісія надасть Україні і який буде погашено згодом коштом репарацій, які Росія виплатить Україні", – заявив Барро.

Дивіться: Україна отримає від Японії перші кошти від заморожених активів РФ на початку 2026 року

Кредит на закупівлю зброї

Він уточнив, що "цей кредит дозволить Україні закупити зброю для своєї оборони".

"І, зокрема, звісно ж, європейську зброю", – наголосив французький міністр.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає можливість використати частину потенційного "репараційного кредиту" на суму 140 мільярдів євро, забезпеченого замороженими активами Росії, для закупівлі американського озброєння для України.

Читайте також: У найближчі тижні Україна отримає "репараційний кредит" від ЄС, - глава МЗС Франції Барро

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

+6
Ця позика добре забезпечить слуг та інших злодюг з влади.
показати весь коментар
20.10.2025 15:25 Відповісти
+3
Міндіч завидує
показати весь коментар
20.10.2025 15:22 Відповісти
+3
Одразу перераховуйте на рахунок рейтон на петріот. Щоб наші керманичи живих грошей навіть не бачили.
показати весь коментар
20.10.2025 15:38 Відповісти
А відбудовувати Україну за які гроші?
показати весь коментар
20.10.2025 15:26 Відповісти
"А відбудовувати Україну за які гроші?"

за другие. за деньги бизнеса, который с удовольствием вложиться в экономические проекты в качестве инвесторов
показати весь коментар
20.10.2025 15:31 Відповісти
були б кості, а мьясо наросте.

наразі треба зберегти Державу, людей та територію, наскільки вдастся.

.
показати весь коментар
20.10.2025 17:05 Відповісти
Щоби відбудовувати Україну треба спочатку її зберегти, щоб було що відбудовувати! Ось на це якраз і пропонуються ці гроші.
показати весь коментар
20.10.2025 15:46 Відповісти
Наївні, зараз єрмачіла зеля та міндіч просто потроять мародерство.
показати весь коментар
20.10.2025 15:31 Відповісти
То це буде кредит, чи перераховані парашні гроші?

Чи у ЄС у черговий раз "немає механізмів" конфіскації активів світового терориста №1?
показати весь коментар
20.10.2025 15:32 Відповісти
написано же "Репараційна позика"
показати весь коментар
20.10.2025 15:34 Відповісти
із списанням за рахунок кацапських активів

.
показати весь коментар
20.10.2025 17:06 Відповісти
Європейський кредит на купівлю європейської зброї, але не всю необхідну і вже зараз, а протягом трьох років такої ж війни як зараз і під боргове забезпечення російськими репараціями, які далеко не факт що росія буде платити?

Ви хоч розумієте, на що вас розводять?
показати весь коментар
20.10.2025 15:34 Відповісти
"Ви хоч розумієте, на що вас розводять?"

на що? если раша выплатит в будущем репарации, то этот кредит будет этими репарациями и погашен, если нет, то кредит будет считаться репарациями и выплачивать его не надо. это уже разжевано стопятьсот раз
показати весь коментар
20.10.2025 15:40 Відповісти
Ага, тільки невеличкий юридичний нюанс - припинення забезпечення боргу не звільняє боржника від його виплати.
Тобто Україні кажуть - воюйте з росією доки вона не погодиться виплатити репарації в рахунок кредиту, а інакше цей борг доведеться виплачувати вже вам.
показати весь коментар
20.10.2025 15:44 Відповісти
"а інакше цей борг доведеться виплачувати вже вам"

выплачивать кому, раше? это ее деньги и этот долг будет считаться репарациями
показати весь коментар
20.10.2025 15:53 Відповісти
Ні, в цій угоді раша взагалі не бере на себе ніяких зобов'язань і нічого не підписує. Це буквально кредит під шкуру невбитого ведмедя.
показати весь коментар
20.10.2025 16:00 Відповісти
"в цій угоді раша взагалі не бере на себе ніяких зобов'язань"

ну так европа тоже право не имеет чужие деньги в кредит давать, но дает. значит механизм найден и что будет прописано в кредитном договоре то и будет исполняться. на данный момент кредит так и называется "репарационный" и предполагает репарации. обычный кредит называется просто "кредит".
показати весь коментар
20.10.2025 16:09 Відповісти
Так Європа дає в борг не російські кошти, а свої - і з тією умовою, що Україна їх поверне за рахунок репарацій від росії.
А якщо Україна не отримає репарацій від росії, тим паче - сама від них відмовиться у потенційній мирній угоді - то її борг від цього нікуди не зникне.
показати весь коментар
20.10.2025 16:12 Відповісти
"Так Європа дає в борг не російські кошти"

"Кредитні кошти, забезпечені замороженими активами Росії"
как раз это российские деньги, поэтому это так долго тянется из-за юридических нюансов
показати весь коментар
20.10.2025 16:19 Відповісти
Цей кредит не забезпечений замороженими активами росії, тому що Європа не може звернути на них примусове стягнення в разі невиплати боргу, тобто конфіскувати.
Це кредит під зобов'язання України отримати у росії добровільні репарації.
показати весь коментар
20.10.2025 16:23 Відповісти
"Це кредит під зобов'язання України отримати у росії добровільні репарації"

и что? в кредитном договоре прописано, что если россия не выплатит репарации, украине не надо возвращать этот кредит. остальное не должно сильно интересовать
показати весь коментар
20.10.2025 16:31 Відповісти
"в кредитном договоре прописано, что если россия не выплатит репарации, украине не надо возвращать этот кредит" - ось щодо цього в мене великі сумніви що там саме так написано.
показати весь коментар
20.10.2025 16:35 Відповісти
"ось щодо цього в мене великі сумніви що там саме так написано."

ну так никто не заставляет брать этот кредит. а вообще речь там об этом:
"Украина будет обязана вернуть средства только после того, как Россия полностью выплатит все репарации за вторжение. Коллективный риск возлагается на страны G7 и Европы"
показати весь коментар
20.10.2025 16:40 Відповісти
"никто не заставляет брать" - фірмова фраза всіх кабальних кредитів

"Колективний ризик Європи" - це не отримати кошти ні від росії (бо вона не виплатить репарації), ні від України у випадку її дефолту і відсутності майна для погашення кредиту натурою (тобто коли країні фактичний гаплик)
показати весь коментар
20.10.2025 16:53 Відповісти
"Колективний ризик Європи" - це не отримати кошти"

это проблема европы. вас конкретно что не устраивает, если вам прописали возврат кредита только в случае выплаты репараций?
показати весь коментар
20.10.2025 16:59 Відповісти
В тому що я сумніваюсь, що там прописали "тільки якщо". І ніхто з кредиторів не каже "тільки якщо".
показати весь коментар
20.10.2025 17:06 Відповісти
"В тому що я сумніваюсь, що там прописали "тільки якщо"

сомневайтесь, если вам нравится, никто не запрещает. только не забывайте, что кредит не дают заведомо неплатежеспособному клиенту. а в данном случае дают, значит механизм найден.
показати весь коментар
20.10.2025 17:11 Відповісти
Звичайно що механізм повернення коштів вже знайдений - копалини, земля, порти, АЕС та інше цінне майно боржника є куди більш надійним механізмом повернення коштів аніж гіпотетичні репарації росії після її капітуляції.
показати весь коментар
20.10.2025 17:17 Відповісти
"Звичайно що механізм повернення коштів вже знайдений - копалини, земля, порти"

не фантазируйте. чтобы это всё работало на прибыль, надо еще немеряно капитала инвестировать, что и будет сделано в рамках восстановления страны и отдельно от данного кредита, что-то вроде плана маршала. и это правильно, без инвестиций экономика нормально не работает
показати весь коментар
20.10.2025 17:31 Відповісти
розенко, не ***** так ножками, бо хоч гроші кацапські і ти кацап, але все одно ти їх би не побачив -твоє бу..ло витратило б їх на війну

розенко, йди пий бояру

.
показати весь коментар
20.10.2025 17:11 Відповісти
Так значит это будут кацапские деньги, не европейские. Трампу все равно. Украина щит Европы, а спонсор рашка. Как модно говорить, оцените красоту игры.
показати весь коментар
20.10.2025 15:35 Відповісти
Тобто Україна мусить воювати ще три роки ?
показати весь коментар
20.10.2025 17:38 Відповісти
 
 