"Репараційна позика" забезпечить Україну зброєю на три роки, - очільник МЗС Франції Барро
Кредитні кошти, забезпечені замороженими активами Росії, допоможуть Україні закуповувати зброю щонайменше три роки. Єврокомісія планує погодити "репараційну позику" до кінця 2025 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня.
Три роки захисту коштом репарацій
"Репараційні позики" від Єврокомісії дозволять Києву захищатися ще мінімум три роки.
"У найближчі тижні ми надамо Україні можливість захищати себе щонайменше протягом трьох років завдяки кредиту, який Європейська комісія надасть Україні і який буде погашено згодом коштом репарацій, які Росія виплатить Україні", – заявив Барро.
Кредит на закупівлю зброї
Він уточнив, що "цей кредит дозволить Україні закупити зброю для своєї оборони".
"І, зокрема, звісно ж, європейську зброю", – наголосив французький міністр.
Нагадаємо, Євросоюз розглядає можливість використати частину потенційного "репараційного кредиту" на суму 140 мільярдів євро, забезпеченого замороженими активами Росії, для закупівлі американського озброєння для України.
Що таке репараційний кредит?
Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.
Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).
ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).
за другие. за деньги бизнеса, который с удовольствием вложиться в экономические проекты в качестве инвесторов
наразі треба зберегти Державу, людей та територію, наскільки вдастся.
Чи у ЄС у черговий раз "немає механізмів" конфіскації активів світового терориста №1?
Ви хоч розумієте, на що вас розводять?
на що? если раша выплатит в будущем репарации, то этот кредит будет этими репарациями и погашен, если нет, то кредит будет считаться репарациями и выплачивать его не надо. это уже разжевано стопятьсот раз
Тобто Україні кажуть - воюйте з росією доки вона не погодиться виплатити репарації в рахунок кредиту, а інакше цей борг доведеться виплачувати вже вам.
выплачивать кому, раше? это ее деньги и этот долг будет считаться репарациями
ну так европа тоже право не имеет чужие деньги в кредит давать, но дает. значит механизм найден и что будет прописано в кредитном договоре то и будет исполняться. на данный момент кредит так и называется "репарационный" и предполагает репарации. обычный кредит называется просто "кредит".
А якщо Україна не отримає репарацій від росії, тим паче - сама від них відмовиться у потенційній мирній угоді - то її борг від цього нікуди не зникне.
"Кредитні кошти, забезпечені замороженими активами Росії"
как раз это российские деньги, поэтому это так долго тянется из-за юридических нюансов
Це кредит під зобов'язання України отримати у росії добровільні репарації.
и что? в кредитном договоре прописано, что если россия не выплатит репарации, украине не надо возвращать этот кредит. остальное не должно сильно интересовать
ну так никто не заставляет брать этот кредит. а вообще речь там об этом:
"Украина будет обязана вернуть средства только после того, как Россия полностью выплатит все репарации за вторжение. Коллективный риск возлагается на страны G7 и Европы"
"Колективний ризик Європи" - це не отримати кошти ні від росії (бо вона не виплатить репарації), ні від України у випадку її дефолту і відсутності майна для погашення кредиту натурою (тобто коли країні фактичний гаплик)
это проблема европы. вас конкретно что не устраивает, если вам прописали возврат кредита только в случае выплаты репараций?
сомневайтесь, если вам нравится, никто не запрещает. только не забывайте, что кредит не дают заведомо неплатежеспособному клиенту. а в данном случае дают, значит механизм найден.
не фантазируйте. чтобы это всё работало на прибыль, надо еще немеряно капитала инвестировать, что и будет сделано в рамках восстановления страны и отдельно от данного кредита, что-то вроде плана маршала. и это правильно, без инвестиций экономика нормально не работает
