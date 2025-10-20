"Репараційна позика" забезпечить Україну зброєю на три роки, - очільник МЗС Франції Барро

Кредитні кошти, забезпечені замороженими активами Росії, допоможуть Україні закуповувати зброю щонайменше три роки. Єврокомісія планує погодити "репараційну позику" до кінця 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня.

Три роки захисту коштом репарацій

"Репараційні позики" від Єврокомісії дозволять Києву захищатися ще мінімум три роки.

"У найближчі тижні ми надамо Україні можливість захищати себе щонайменше протягом трьох років завдяки кредиту, який Європейська комісія надасть Україні і який буде погашено згодом коштом репарацій, які Росія виплатить Україні", – заявив Барро.

Кредит на закупівлю зброї

Він уточнив, що "цей кредит дозволить Україні закупити зброю для своєї оборони".

"І, зокрема, звісно ж, європейську зброю", – наголосив французький міністр.

Нагадаємо, Євросоюз розглядає можливість використати частину потенційного "репараційного кредиту" на суму 140 мільярдів євро, забезпеченого замороженими активами Росії, для закупівлі американського озброєння для України.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).