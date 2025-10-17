ЄС пропонує спрямувати частину "репараційного кредиту" з активів РФ на закупівлю зброї США для України, - FT

Євросоюз розглядає можливість використати частину потенційного "репараційного кредиту" на суму 140 мільярдів євро, забезпеченого замороженими активами Росії, для закупівлі американського озброєння для України.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, ініціатива обговорювалася на рівні послів ЄС після того, як союзників здивувала згода президента США Дональда Трампа на зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті для обговорення можливого припинення війни. Після цієї розмови Трамп заявив про перспективу відновлення торгівлі з Росією у разі завершення бойових дій і натякнув, що не планує постачати Україні ракети Tomahawk.

Єврокомісія пропонує спрямувати кошти з заморожених активів Центрального банку РФ, що зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear, на підтримку української оборони. Переважна частина коштів піде на закупівлю зброї та розвиток оборонної промисловості України і країн ЄС.

Попри те що пріоритет у постачанні європейського озброєння встановила Франція, у Єврокомісії зазначили, що до участі можуть долучитися міжнародні партнери, готові допомогти Україні. Також ЄС закликав країни G7 використати подібний механізм, мобілізувавши заморожені російські активи у власних юрисдикціях.

