ЕС предлагает направить часть "репарационного кредита" из активов РФ на закупку оружия США для Украины, - FT

Евросоюз рассматривает возможность использовать часть потенциального "репарационного кредита" на сумму 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского вооружения для Украины.

Как отмечает издание, инициатива обсуждалась на уровне послов ЕС после того, как союзников удивило согласие президента США Дональда Трампа на встречу с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения возможного прекращения войны. После этого разговора Трамп заявил о перспективе возобновления торговли с Россией в случае завершения боевых действий и намекнул, что не планирует поставлять Украине ракеты Tomahawk.

Еврокомиссия предлагает направить средства из замороженных активов Центрального банка РФ, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, на поддержку украинской обороны. Большая часть средств пойдет на закупку оружия и развитие оборонной промышленности Украины и стран ЕС.

Несмотря на то, что приоритет в поставках европейского вооружения установила Франция, в Еврокомиссии отметили, что к участию могут присоединиться международные партнеры, готовые помочь Украине. Также ЕС призвал страны G7 использовать подобный механизм, мобилизовав замороженные российские активы в собственных юрисдикциях.

