Україна отримає від Японії перші кошти від заморожених активів РФ на початку 2026 року

Перші кошти від Японії за рахунок доходів від заморожених активів РФ Україна отримає на початку 2026 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство фінансів України за підсумками робочої зустрічі у Вашингтоні з командою Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Зазначається, що зустріч відбулася між заступницею міністра фінансів Ольгою Зиковою, урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом Юрієм Буцею та старшими віцепрезидентами JICA Шохеї Хара та Юко Міцуї.

Повідомляється, що у 2025 році міністр фінансів України Сергій Марченко та керівник офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага підписали кредитний договір, який передбачає надання Україні кредиту в розмірі 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США).

Обслуговування та погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від знерухомлених російських активів. Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд доларів США.

Так, Зикова подякувала уряду Японії за плідну співпрацю.

"З 2022 року Японія надала Україні 8,7 млрд доларів США бюджетної допомоги, з яких 955 млн доларів США - гранти. Зовнішнє фінансування залишається необхідним для підтримки стабільності в країні у 2026 році й надалі", - додала вона.

