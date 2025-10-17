Украина получит от Японии первые средства от замороженных активов РФ в начале 2026 года

Первые средства от Японии за счет доходов от замороженных активов РФ Украина получит в начале 2026 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство финансов Украины по итогам рабочей встречи в Вашингтоне с командой Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Отмечается, что встреча состоялась между заместителем министра финансов Ольгой Зыковой, правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом Юрием Буцей и старшими вице-президентами JICA Шохеи Хара и Юко Мицуи.

Сообщается, что в 2025 году министр финансов Украины Сергей Марченко и руководитель офиса JICA в Украине Хидеки Мацунага подписали кредитный договор, который предусматривает предоставление Украине кредита в размере 471,9 млрд японских иен (более 3 млрд долларов США).

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обслуживание и погашение кредита будет осуществляться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов. Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом около 50 млрд долларов США.

Так, Зыкова поблагодарила правительство Японии за плодотворное сотрудничество.

"С 2022 года Япония предоставила Украине 8,7 млрд долларов США бюджетной помощи, из которых 955 млн долларов США - гранты. Внешнее финансирование остается необходимым для поддержания стабильности в стране в 2026 году и в дальнейшем", - добавила она.

Также читайте: ЕС предлагает направить часть "репарационного кредита" с активов РФ на закупку оружия США для Украины, - FT