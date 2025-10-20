УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10698 відвідувачів онлайн
Новини Використання заморожених активів РФ
1 583 17

У найближчі тижні Україна отримає "репараційний кредит" від ЄС, - глава МЗС Франції Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро

Україна вже найближчими тижнями отримає від ЄС кошти в межах "репараційного кредиту". Їх спрямують на фінансування оборони держави.

Про це міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Хто повертатиме кошти?

За його словами, фінансової допомоги має вистачити на оборону щонайменше на три роки. Її нададуть у формі позики, яку надалі планують відшкодувати за рахунок репарацій, що їх Росія має сплатити Україні.

"У найближчі тижні ми надамо Україні кошти, що дозволять оборонятися щонайменше три роки завдяки позиці, яку Європейська комісія виділить Україні і яка буде відшкодована у відповідний момент завдяки репараціям, які Росія виплатить Україні", - зазначив він.

Що Україна зможе придбати?

Дипломат додав, що позика допоможе Україні придбати необхідне озброєння, зокрема й вироблене у Європі.

"Ця позика дозволить Україні озброїтися, щоб захищатися, і, зокрема, звичайно, європейською зброєю", - підсумував Барро.

Що передувало?

Раніше єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що дорожня карта ЄС містить обіцянку надати Україні репараційну позику до кінця року. Також повідомлялося, що Єврокомісія представила лідерам ЄС пропозицію щодо "репараційного кредиту" для України.

Автор: 

росія (68522) Євросоюз (14330) репарації (76) позика (39) Барро Жан-Ноель (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
20.10.2025 12:22 Відповісти
+7
💯ворюги при владі зараз в ейфоричному стані
показати весь коментар
20.10.2025 12:35 Відповісти
+6
знову в асфальт закатають
показати весь коментар
20.10.2025 12:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.10.2025 12:22 Відповісти
💯ворюги при владі зараз в ейфоричному стані
показати весь коментар
20.10.2025 12:35 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 12:55 Відповісти
Європа більше не хоче витрачати свої гроші.
показати весь коментар
20.10.2025 12:33 Відповісти
А ви переживаєте хто і скільки сюди повернеться?
Особисто мені пох на це, є речі які важливіші - наприклад безпека рідних і близьких тут і зараз.
І хто там повернеться сюди чи не повернеться - насрати.
показати весь коментар
20.10.2025 12:34 Відповісти
140 кацапських мільярдів щоб забути про гроші для України на три роки. А Зеленському їх вистачить?
показати весь коментар
20.10.2025 12:30 Відповісти
знову в асфальт закатають
показати весь коментар
20.10.2025 12:32 Відповісти
урря!
показати весь коментар
20.10.2025 12:48 Відповісти
зелена шмаркля та дерьмак розпатолашать його бистро.
показати весь коментар
20.10.2025 12:52 Відповісти
в перекладі: якщо репарациї колись і будуть вони пїійдуть на віддачу кредиту
показати весь коментар
20.10.2025 12:58 Відповісти
Кацапи ні копья не заплатять за те що натворили, творять і ще натворять. Вони дикуни, а не цивілізовані люди. Так що і нам теж нічого віддавати не прийдеться
показати весь коментар
20.10.2025 13:08 Відповісти
Це скоріше за все., але і на відбудову більше ніхто та нічого не дасть. скажуть: вже один кредит вже був.
показати весь коментар
20.10.2025 13:12 Відповісти
До відбудови ще дожить нада
показати весь коментар
20.10.2025 13:22 Відповісти
так
показати весь коментар
20.10.2025 14:03 Відповісти
У Європі це знають. Це спосіб не давати кацапські гроші Україні. Після невиплати репарацій, вони їх законно привласнять.
показати весь коментар
20.10.2025 13:17 Відповісти
Скільки ботів сповзлось полютувати проти України. Ясно, що гроші треба ЄС контролювати, але сама новина дуже добра і віддавати ніхто цей кредит не буде, бо він репараційний. Але різна гидота стікає жовчю з цього приводу.
показати весь коментар
20.10.2025 13:32 Відповісти
 
 