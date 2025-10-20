У найближчі тижні Україна отримає "репараційний кредит" від ЄС, - глава МЗС Франції Барро

Україна вже найближчими тижнями отримає від ЄС кошти в межах "репараційного кредиту". Їх спрямують на фінансування оборони держави.

Про це міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Хто повертатиме кошти?

За його словами, фінансової допомоги має вистачити на оборону щонайменше на три роки. Її нададуть у формі позики, яку надалі планують відшкодувати за рахунок репарацій, що їх Росія має сплатити Україні.

"У найближчі тижні ми надамо Україні кошти, що дозволять оборонятися щонайменше три роки завдяки позиці, яку Європейська комісія виділить Україні і яка буде відшкодована у відповідний момент завдяки репараціям, які Росія виплатить Україні", - зазначив він.

Що Україна зможе придбати?

Дипломат додав, що позика допоможе Україні придбати необхідне озброєння, зокрема й вироблене у Європі.

"Ця позика дозволить Україні озброїтися, щоб захищатися, і, зокрема, звичайно, європейською зброєю", - підсумував Барро.

Що передувало?

Раніше єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що дорожня карта ЄС містить обіцянку надати Україні репараційну позику до кінця року. Також повідомлялося, що Єврокомісія представила лідерам ЄС пропозицію щодо "репараційного кредиту" для України.