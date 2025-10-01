Єврокомісія представила лідерам ЄС пропозицію щодо "репараційного кредиту" для України, - ЗМІ

У середу, 1 жовтня, Європейська Комісія на неформальному саміті Європейського Союзу у Копенгагені представила основні елементи підходу щодо надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів

Про це пише DW із посиланням на чиновника ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця ЄС, відгуки на ідею були "конструктивними", хоча Бельгія порушила кілька юридичних та технічних застережень. Країни ЄС погодилися продовжити роботу над цим питанням, зокрема на саміті у жовтні.

Окрім цього, на саміті голова Європейської Ради Антоніу Кошта представив свою пропозицію щодо зміни формату голосування для відкриття переговорних кластерів для України.

Він запропонував приймати рішення не одноголосно, а кваліфікованою більшістю. Перші відгуки про цю ідею були позитивними, водночас Угорщина виступила проти.

Раніше очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ідея "репараційної позики" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву. Вона нагадала базовий принцип міжнародного права – що той, хто завдав збитки, має їх і відшкодувати.

