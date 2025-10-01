Каллас про "репараційну позику" Україні за рахунок російських активів: Той, хто завдав збитки, має відшкодувати їх

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ідея "репараційної позики" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву. Вона нагадала базовий принцип міжнародного права – що той, хто завдав збитки, має їх і відшкодувати.

Про це Каллас сказала під час спілкування з пресою перед євросамітом у Копенгагені 1 жовтня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Топдипломатка підтвердила, що країни ЄС обговорюють ідею з так званою "репараційною позикою" Україні на 140 млрд євро з використанням заморожених російських активів, однак згоди щодо цього плану поки немає.

"Я не можу назвати якихось крайніх термінів. Ми будемо намагатися зробити це якнайшвидше", - сказала глава європейської дипломатії.

Каллас нагадала, що ідея полягає у тому, що або Росія у майбутньому сплатить Україні репарації за завдані збитки, і Україна поверне позику ЄС, а РФ отримає назад свої гроші. Або ж, за її словами, РФ втратить заморожені активи, якщо відмовиться платити репарації.

"Базовий принцип міжнародного права – що той, хто завдав збитки, має відшкодувати їх… Росія прямо зараз завдає Україні величезних збитків, і було б неправильно, що за це має платити хтось інший. Це основний принцип. Коли нам треба якось розвивати правила, я маю на увазі, ми можемо зробити на зразок того, як робили з міжнародними трибуналами, як робили багато з чим, чого раніше не існувало", - наголосила Каллас.

