УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8937 відвідувачів онлайн
Новини Використання заморожених активів РФ Конфіскація заморожених активів
221 3

Каллас про "репараційну позику" Україні за рахунок російських активів: Той, хто завдав збитки, має відшкодувати їх

каллас

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ідея "репараційної позики" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву. Вона нагадала базовий принцип міжнародного права – що той, хто завдав збитки, має їх і відшкодувати.

Про це Каллас сказала під час спілкування з пресою перед євросамітом у Копенгагені 1 жовтня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Топдипломатка підтвердила, що країни ЄС обговорюють ідею з так званою "репараційною позикою" Україні на 140 млрд євро з використанням заморожених російських активів, однак згоди щодо цього плану поки немає.

"Я не можу назвати якихось крайніх термінів. Ми будемо намагатися зробити це якнайшвидше", - сказала глава європейської дипломатії.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Каллас нагадала, що ідея полягає у тому, що або Росія у майбутньому сплатить Україні репарації за завдані збитки, і Україна поверне позику ЄС, а РФ отримає назад свої гроші. Або ж, за її словами, РФ втратить заморожені активи, якщо відмовиться платити репарації.

"Базовий принцип міжнародного права – що той, хто завдав збитки, має відшкодувати їх… Росія прямо зараз завдає Україні величезних збитків, і було б неправильно, що за це має платити хтось інший. Це основний принцип. Коли нам треба якось розвивати правила, я маю на увазі, ми можемо зробити на зразок того, як робили з міжнародними трибуналами, як робили багато з чим, чого раніше не існувало", - наголосила Каллас.

Читайте також: Фон дер Ляєн: "Репараційна позика" Україні з заморожених активів РФ - "чутливе питання" для ЄС

Автор: 

Каллас Кая (353) репарації (67) заморожені активи (642)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПРАВИЛЬНО .ПЛЮС З ПРОЦЕНТАМИ
показати весь коментар
01.10.2025 17:01 Відповісти
Цю таблицю множення/справедливості щодо відповідальності окупанта за його війну, знають і в ООН, але ж і гешефти посадовці в ООН, і роблять на крові війни!! Ось таке лайно зробили з ООН, московіти совдепівські!!
показати весь коментар
01.10.2025 17:05 Відповісти
Вже б провели якийсь суд та по рішенню суду конфіскували всі закордонні активи орків в рахунок компенсації за збитки. І не важливо що там орки будуть кричати.
А то дивляться куди терези переважать, а чи не прийдеться компенсувати оркам їхні гроші?
показати весь коментар
01.10.2025 17:10 Відповісти
 
 