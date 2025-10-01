УКР
Новини Використання заморожених активів РФ
449 4

Фон дер Ляєн: "Репараційна позика" Україні з заморожених активів РФ - "чутливе питання" для ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропозиція щодо надання Україні "репараційної позики" на основі заморожених активів Росії є дуже чутливою і викликає вагання у багатьох країнах-членах ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Маємо посилити тиск на Росію. Саме тому я запропонувала "репараційні позики" для України на основі заморожених російських активів", - сказала вона.

Фон дер Ляєн уточнила, що "це - дуже чутливе питання", і що "багато країн, м’яко кажучи, дуже вагаються, чи це справді хороша ідея".

За її словами, активи не конфіскуються, а використовуються як кредит Україні. "Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації, адже винуватець має бути притягнутий до відповідальності", - пояснила президентка ЄК.

Автор: 

фон дер Ляєн Урсула (898) заморожені активи (642)
Що для вас не ,,чутливе"?! Ааа.., авжеж.. , газ у рашки купувати!!
01.10.2025 15:10 Відповісти
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропозиція щодо надання Україні "репараційної позики" на основі заморожених активів Росії є дуже чутливою і викликає вагання у багатьох країнах-членах ЄС- дуже чутлива стара задниця Європи до рашистсько - куйлового члена в ній...
01.10.2025 15:10 Відповісти
"Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації

Або якщо однією з умов миру буде відмова від репарацій. Тоді активи повернуться росії, а Україна не отримає нічого і все одно залишиться в боргах перед Європою.
01.10.2025 15:16 Відповісти
Європа-великі засранці
01.10.2025 16:03 Відповісти
 
 