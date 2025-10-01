Фон дер Ляєн: "Репараційна позика" Україні з заморожених активів РФ - "чутливе питання" для ЄС
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропозиція щодо надання Україні "репараційної позики" на основі заморожених активів Росії є дуже чутливою і викликає вагання у багатьох країнах-членах ЄС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Маємо посилити тиск на Росію. Саме тому я запропонувала "репараційні позики" для України на основі заморожених російських активів", - сказала вона.
Фон дер Ляєн уточнила, що "це - дуже чутливе питання", і що "багато країн, м’яко кажучи, дуже вагаються, чи це справді хороша ідея".
За її словами, активи не конфіскуються, а використовуються як кредит Україні. "Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації, адже винуватець має бути притягнутий до відповідальності", - пояснила президентка ЄК.
Або якщо однією з умов миру буде відмова від репарацій. Тоді активи повернуться росії, а Україна не отримає нічого і все одно залишиться в боргах перед Європою.