Фон дер Ляєн: "Репараційна позика" Україні з заморожених активів РФ - "чутливе питання" для ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропозиція щодо надання Україні "репараційної позики" на основі заморожених активів Росії є дуже чутливою і викликає вагання у багатьох країнах-членах ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Маємо посилити тиск на Росію. Саме тому я запропонувала "репараційні позики" для України на основі заморожених російських активів", - сказала вона.

Фон дер Ляєн уточнила, що "це - дуже чутливе питання", і що "багато країн, м’яко кажучи, дуже вагаються, чи це справді хороша ідея".

За її словами, активи не конфіскуються, а використовуються як кредит Україні. "Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації, адже винуватець має бути притягнутий до відповідальності", - пояснила президентка ЄК.

