Фон дер Ляйен: "Репарационный кредит" Украине из замороженных активов РФ - "чувствительный вопрос" для ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение о предоставлении Украине "репарационного займа" на основе замороженных активов России является очень чувствительным и вызывает колебания во многих странах-членах ЕС.

"Мы должны усилить давление на Россию. Именно поэтому я предложила "репарационные займы" для Украины на основе замороженных российских активов", - сказала она.

Фон дер Ляйен уточнила, что "это - очень чувствительный вопрос", и что "многие страны, мягко говоря, очень сомневаются, действительно ли это хорошая идея".

По ее словам, активы не конфискуются, а используются как кредит Украине. "Украина должна вернуть этот кредит, если Россия выплатит репарации, ведь виновник должен быть привлечен к ответственности", - пояснила президент ЕК.

Що для вас не ,,чутливе"?! Ааа.., авжеж.. , газ у рашки купувати!!
01.10.2025 15:10 Ответить
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропозиція щодо надання Україні "репараційної позики" на основі заморожених активів Росії є дуже чутливою і викликає вагання у багатьох країнах-членах ЄС- дуже чутлива стара задниця Європи до рашистсько - куйлового члена в ній...
01.10.2025 15:10 Ответить
"Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації

Або якщо однією з умов миру буде відмова від репарацій. Тоді активи повернуться росії, а Україна не отримає нічого і все одно залишиться в боргах перед Європою.
01.10.2025 15:16 Ответить
Європа-великі засранці
01.10.2025 16:03 Ответить
 
 