Фон дер Ляйен: "Репарационный кредит" Украине из замороженных активов РФ - "чувствительный вопрос" для ЕС
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение о предоставлении Украине "репарационного займа" на основе замороженных активов России является очень чувствительным и вызывает колебания во многих странах-членах ЕС.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы должны усилить давление на Россию. Именно поэтому я предложила "репарационные займы" для Украины на основе замороженных российских активов", - сказала она.
Фон дер Ляйен уточнила, что "это - очень чувствительный вопрос", и что "многие страны, мягко говоря, очень сомневаются, действительно ли это хорошая идея".
По ее словам, активы не конфискуются, а используются как кредит Украине. "Украина должна вернуть этот кредит, если Россия выплатит репарации, ведь виновник должен быть привлечен к ответственности", - пояснила президент ЕК.
Або якщо однією з умов миру буде відмова від репарацій. Тоді активи повернуться росії, а Україна не отримає нічого і все одно залишиться в боргах перед Європою.