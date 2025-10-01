Фон дер Ляйен: "Репарационный кредит" Украине из замороженных активов РФ - "чувствительный вопрос" для ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение о предоставлении Украине "репарационного займа" на основе замороженных активов России является очень чувствительным и вызывает колебания во многих странах-членах ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы должны усилить давление на Россию. Именно поэтому я предложила "репарационные займы" для Украины на основе замороженных российских активов", - сказала она.

Фон дер Ляйен уточнила, что "это - очень чувствительный вопрос", и что "многие страны, мягко говоря, очень сомневаются, действительно ли это хорошая идея".

По ее словам, активы не конфискуются, а используются как кредит Украине. "Украина должна вернуть этот кредит, если Россия выплатит репарации, ведь виновник должен быть привлечен к ответственности", - пояснила президент ЕК.

