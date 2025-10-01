Каллас о "репарационном займе" Украине за счет российских активов: Тот, кто нанес ущерб, должен его возместить

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что идея "репарационного займа" Украине с использованием российских активов в Европе по своей сути не противоречит международному праву. Она напомнила базовый принцип международного права - что тот, кто нанес ущерб, должен его и возместить.

Об этом Каллас сказала во время общения с прессой перед евросаммитом в Копенгагене 1 октября, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Топ-дипломат подтвердила, что страны ЕС обсуждают идею с так называемым "репарационным займом" Украине на 140 млрд евро с использованием замороженных российских активов, однако согласия по этому плану пока нет.

"Я не могу назвать каких-то крайних сроков. Мы будем стараться сделать это как можно быстрее", - сказала глава европейской дипломатии.

Каллас напомнила, что идея заключается в том, что либо Россия в будущем оплатит Украине репарации за нанесенный ущерб, и Украина вернет заем ЕС, а РФ получит обратно свои деньги. Или же, по ее словам, РФ потеряет замороженные активы, если откажется платить репарации.

"Базовый принцип международного права - что тот, кто нанес ущерб, должен возместить его... Россия прямо сейчас наносит Украине огромный ущерб, и было бы неправильно, что за это должен платить кто-то другой. Это основной принцип. Когда нам надо как-то развивать правила, я имею в виду, мы можем сделать вроде того, как делали с международными трибуналами, как делали много с чем, чего раньше не существовало", - отметила Каллас.

