Еврокомиссия представила лидерам ЕС предложение о "репарационном кредите" для Украины, - СМИ

В среду, 1 октября, Европейская Комиссия на неформальном саммите Европейского Союза в Копенгагене представила основные элементы подхода по предоставлению Украине "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов

Об этом пишет DW со ссылкой на чиновника ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника ЕС, отзывы на идею были "конструктивными", хотя Бельгия нарушила несколько юридических и технических оговорок. Страны ЕС согласились продолжить работу над этим вопросом, в частности на саммите в октябре.

Кроме этого, на саммите председатель Европейского Совета Антониу Кошта представил свое предложение по изменению формата голосования для открытия переговорных кластеров для Украины.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Он предложил принимать решения не единогласно, а квалифицированным большинством. Первые отзывы об этой идее были положительными, в то же время Венгрия выступила против.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что идея "репарационного займа" Украине с использованием российских активов в Европе по своей сути не противоречит международному праву. Она напомнила базовый принцип международного права - что тот, кто нанес ущерб, должен его и возместить.

Читайте также: Фон дер Ляйен: "Репарационный заем" Украине из замороженных активов РФ - "чувствительный вопрос" для ЕС