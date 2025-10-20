РУС
Новости Использование замороженных активов РФ
В ближайшие недели Украина получит "репарационный кредит" от ЕС, - глава МИД Франции Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

Украина уже в ближайшие недели получит от ЕС средства в рамках "репарационного кредита". Их направят на финансирование обороны государства.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кто будет возвращать средства?

По его словам, финансовой помощи должно хватить на оборону минимум на три года. Ее предоставят в форме займа, который в дальнейшем планируют возместить за счет репараций, которые Россия должна уплатить Украине.

"В ближайшие недели мы предоставим Украине средства, которые позволят обороняться минимум три года благодаря займу, который Европейская комиссия выделит Украине и который будет возмещен в соответствующий момент благодаря репарациям, которые Россия выплатит Украине", - отметил он.

Что Украина сможет приобрести?

Дипломат добавил, что заем поможет Украине приобрести необходимое вооружение, в том числе и произведенное в Европе.

"Этот заем позволит Украине вооружиться, чтобы защищаться, и, в частности, конечно, европейским оружием", - подытожил Барро.

Что предшествовало?

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что дорожная карта ЕС содержит обещание предоставить Украине репарационный заем до конца года. Также сообщалось, что Еврокомиссия представила лидерам ЕС предложение по "репарационному кредиту" для Украины.

Автор: 

россия (97728) Евросоюз (17717) репарации (39) заем (9) Барро Жан-Ноэль (59)
Топ комментарии
20.10.2025 12:22 Ответить
💯ворюги при владі зараз в ейфоричному стані
20.10.2025 12:35 Ответить
знову в асфальт закатають
20.10.2025 12:32 Ответить
20.10.2025 12:22 Ответить
💯ворюги при владі зараз в ейфоричному стані
20.10.2025 12:35 Ответить
20.10.2025 12:55 Ответить
Європа більше не хоче витрачати свої гроші.
20.10.2025 12:33 Ответить
А ви переживаєте хто і скільки сюди повернеться?
Особисто мені пох на це, є речі які важливіші - наприклад безпека рідних і близьких тут і зараз.
І хто там повернеться сюди чи не повернеться - насрати.
20.10.2025 12:34 Ответить
140 кацапських мільярдів щоб забути про гроші для України на три роки. А Зеленському їх вистачить?
20.10.2025 12:30 Ответить
знову в асфальт закатають
20.10.2025 12:32 Ответить
урря!
20.10.2025 12:48 Ответить
зелена шмаркля та дерьмак розпатолашать його бистро.
20.10.2025 12:52 Ответить
в перекладі: якщо репарациї колись і будуть вони пїійдуть на віддачу кредиту
20.10.2025 12:58 Ответить
Кацапи ні копья не заплатять за те що натворили, творять і ще натворять. Вони дикуни, а не цивілізовані люди. Так що і нам теж нічого віддавати не прийдеться
20.10.2025 13:08 Ответить
Це скоріше за все., але і на відбудову більше ніхто та нічого не дасть. скажуть: вже один кредит вже був.
20.10.2025 13:12 Ответить
До відбудови ще дожить нада
20.10.2025 13:22 Ответить
У Європі це знають. Це спосіб не давати кацапські гроші Україні. Після невиплати репарацій, вони їх законно привласнять.
20.10.2025 13:17 Ответить
Скільки ботів сповзлось полютувати проти України. Ясно, що гроші треба ЄС контролювати, але сама новина дуже добра і віддавати ніхто цей кредит не буде, бо він репараційний. Але різна гидота стікає жовчю з цього приводу.
20.10.2025 13:32 Ответить
 
 