В ближайшие недели Украина получит "репарационный кредит" от ЕС, - глава МИД Франции Барро

Украина уже в ближайшие недели получит от ЕС средства в рамках "репарационного кредита". Их направят на финансирование обороны государства.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кто будет возвращать средства?

По его словам, финансовой помощи должно хватить на оборону минимум на три года. Ее предоставят в форме займа, который в дальнейшем планируют возместить за счет репараций, которые Россия должна уплатить Украине.

"В ближайшие недели мы предоставим Украине средства, которые позволят обороняться минимум три года благодаря займу, который Европейская комиссия выделит Украине и который будет возмещен в соответствующий момент благодаря репарациям, которые Россия выплатит Украине", - отметил он.

Что Украина сможет приобрести?

Дипломат добавил, что заем поможет Украине приобрести необходимое вооружение, в том числе и произведенное в Европе.

"Этот заем позволит Украине вооружиться, чтобы защищаться, и, в частности, конечно, европейским оружием", - подытожил Барро.

Что предшествовало?

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что дорожная карта ЕС содержит обещание предоставить Украине репарационный заем до конца года. Также сообщалось, что Еврокомиссия представила лидерам ЕС предложение по "репарационному кредиту" для Украины.