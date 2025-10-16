Дорожная карта ЕС содержит обещание предоставить Украине репарационный кредит до конца года, - Кубилюс
Оборонная дорожная карта Европы содержит обещание предоставить Украине репарационный заем до конца 2025 года.
Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Он отметил, что оборона Украины заслуживает поддержки ЕС.
"Дорожная карта имеет очень важное обещание. Репарационный заем должен быть реализован до конца 2025 года, и Украина действительно готова помочь нам своим нынешним проверенным в боях опытом. Мы вместе строим европейский оборонный купол", - заявил Кубилюс во время презентации дорожной карты.
Еврокомиссар подчеркнул, что европейские флагманы боеготовности могут быть реализованы вместе с Украиной.
"Европейская инициатива по противодействию беспилотникам, Страж восточного фланга, - это те проекты, которые можно начать немедленно, чтобы научиться создавать успех. Они могут быть реализованы вместе с Украиной", - добавил Кубилюс.
Что такое репарационный кредит?
Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.
Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).
ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

Правильний варіант. Тільки так, а то в деяких склалася думка, що їм усі гроші винні і не лише гроші.