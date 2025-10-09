Бельгия установила "красные линии" по использованию российских активов, - Рolitico

Бельгия настаивает на распределении рисков ЕС при финансировании кредита на репарации Украине на 140 млрд евро из замороженных российских активов.

об этом пишет Politico.

"Столицы стран ЕС спешат развеять беспокойство Бельгии относительно кредита накануне важного саммита лидеров ЕС 23 октября. Достижение политического согласия на саммите откроет путь для того, чтобы блок вскоре после этого вынес на рассмотрение законодательное предложение", - говорится в материале.

Бельгия имеет наибольший интерес в этом деле среди 27 стран ЕС, поскольку на ее территории находится финансовый депозитарий Euroclear, который хранит большинство российских государственных активов, замороженных после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Власти страны опасаются, что ей придется отвечать за любые юридические и финансовые претензии со стороны России, и поэтому призывают все страны ЕС предоставить гарантии по этому кредиту, что фактически предполагает возможное использование средств налогоплательщиков для покрытия соответствующих расходов.

"Эти гарантии не могут ограничиваться 170 миллиардами евро наличности, которые Комиссия предлагает мобилизовать. Потенциальная сумма рисков может быть намного выше номинальной", - подчеркнул премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время неформального саммита с лидерами ЕС на прошлой неделе в Копенгагене.

Он также добавил еще одно условие - "гарантии не прекращают свое действие автоматически после отмены санкций", поскольку "арбитражные процедуры могут появиться еще через несколько лет".

Красные линии Бельгии

Бельгия очертила ряд "красных линий", среди которых отказ от поддержки любых мер, которые могут трактоваться как конфискация активов, юридическое обязательство и четкие гарантии, что европейские страны разделят все текущие и будущие риски для Euroclear и самой Бельгии, а также соглашение о немедленном выделении средств в случае, если Euroclear будет вынуждена вернуть активы России, например после заключения мирного соглашения.

Премьер Бельгии отметил, что схема Еврокомиссии фактически является конфискацией, хотя Комиссия настаивает, что заем не предусматривает захват государственных активов РФ. Он подчеркнул, что разница между репарационным кредитом и конфискацией чрезвычайно незначительна и длительное замораживание активов может расцениваться как квазиконфискация.

Де Вевер также выразил обеспокоенность относительно возможного нарушения двусторонних инвестиционных соглашений Бельгии и Люксембурга с Россией 1989 года, а также того, что китайские инвесторы могут забрать депозиты из Euroclear из-за страха потенциальной конфискации. По словам высокопоставленного дипломата ЕС, эти вопросы остаются сложными, и гарантии должны быть надежными.

