Австрия одобряет идею "репарационного кредита" для Украины: Россия должна нести финансовую ответственность за войну

Австрия положительно оценивает предложение Еврокомиссии по созданию "репарационного кредита" для Украины на основе замороженных российских активов, однако ждет обнародования юридического текста для детального анализа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденту "Укринформа" в федеральном министерстве по европейским и международным делам Австрии (BMEIA)

"Австрия в целом одобряет идею Еврокомиссии создать "репарационный кредит" для Украины за счет замороженных российских активов, но ждет обнародования юридического текста для тщательного изучения", - заявили в ведомстве о позиции Австрии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

И добавили, что Россия должна понести финансовую ответственность за свое незаконное и агрессивное нападение на Украину.

"В целом, Россия должна нести последствия своей агрессивной войны, нарушающей международное право, включая финансовую ответственность. При этом ключевую роль играет наличие прочной правовой базы", - заявили в министерстве.

Напомним, первого октября Европейская Комиссия на неформальном саммите Европейского Союза в Копенгагене представила основные элементы подхода по предоставлению Украине "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ЕЦБ выдвинула требования для предоставления "репарационного кредита" для Украины