Австрія схвалює ідею "репараційного кредиту" для України: Росія має нести фінансову відповідальність за війну

Австрія позитивно оцінює пропозицію Єврокомісії щодо створення "репараційного кредиту" для України на основі заморожених російських активів, проте чекає на оприлюднення юридичного тексту для детального аналізу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденту "Укрінформу" у федеральному міністерстві з європейських та міжнародних справ Австрії (BMEIA)

"Австрія в цілому схвалює ідею Єврокомісії створити "репараційний кредит" для України за рахунок заморожених російських активів, але чекає на оприлюднення юридичного тексту для ретельного вивчення", - заявили у відомстві про позицію Австрії.

Та додали, що Росія повинна понести фінансову відповідальність за свій незаконний та агресивний напад на Україну.

"В цілому, Росія повинна нести наслідки своєї агресивної війни, що порушує міжнародне право, включно з фінансовою відповідальністю. При цьому ключову роль відіграє наявність міцної правової бази", - заявили в міністерстві.

Нагадаємо, першого жовтня Європейська Комісія на неформальному саміті Європейського Союзу у Копенгагені представила основні елементи підходу щодо надання Україні "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів.

