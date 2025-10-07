Голова ЄЦБ висунула вимоги для надання "репараційного кредиту" для України

Європейський центральний банк (ЄЦБ) наполягатиме на тому, що будь-яка схема використання заморожених державних активів РФ на підтримку України має відповідати міжнародному праву.

Про це заявила президентка ЄЦБ Крістін Лагард, повідомляє Reuters.

Вона наголосила, що ЄЦБ "дуже уважно" стежить за процесом, з огляду на фінансову стабільність і необхідність збереження довіру до євро.

Наразі Єврокомісія пропонує використати близько 170 мільярдів євро заморожених активів РФ для допомоги України шляхом інвестування цих коштів у безкупонні облігації ЄК під гарантії держав ЄС, а з отримані ресурси надати Україні у вигляді "репараційної позики".

За словами Лагард, всі ці кроки мають відбуватися "у повній відповідності з міжнародними правилами", аби не підірвати репутацію євро та не відштовхнути інвесторів.

Вона наголосила, що ЄЦБ зосереджений на оцінці впливу запропонованих рішень на фінстабільність. Лагард також зауважила, що будь-яке рішення має бути погоджене всіма сторонами, які утримують активи РФ.

Як повідомлялось, раніше у Єврокомісії пояснили, що що Європа має забезпечити Україна ресурсами, щоб вона могла надалі чинити опір російській агресії в умовах відсутності суттєвої допомоги від США. Тому Єврокомісія працює над репараційною позикою для України, основою якої мають стати заморожені активи РФ.