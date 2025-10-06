Без додаткових коштів можливий колапс: У Єврокомісії пояснили механізм "репараційної позики" для України

Європа має забезпечити Україна ресурсами, щоб вона могла надалі чинити опір російській агресії в умовах відсутності суттєвої допомоги від США, тому Єврокомісія працює над репараційною позикою для України, основою якої мають стати заморожені активи РФ.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на неназваного посадовця Єврокомісії.

Європейський чиновник нагадав, що за оцінками Міжнародного валютного фонду, в 2026-2027 роках Україні знадобиться близько 52 мільярдів євро бюджетної підтримки, без урахування додаткових потреб ЗСУ.

"Отже, суми досить значні, й залежно від прогнозу щодо бойових дій, вони можуть легко збільшитися приблизно до 80 мільярдів протягом наступних двох років… Ненадання підтримки, найімовірніше, призведе до колапсу України, що, на нашу думку, становитиме серйозну загрозу безпеці Європи", – наголосив посадовець Єврокомісії.

Водночас він зауважив, що нині в ЄС "не можуть розраховувати на те, що США нададуть значні суми". Відтак доцільно задіяти заморожені російські активи, при цьому "не порушуючи міжнародне право".

"Ми вважаємо, що знайшли спосіб це зробити, і дуже важливо одразу сказати, що ми пропонуємо не конфіскацію в жодному разі", – зазначив євочиновник.

Він пояснив, що йдеться скоріше про те, щоб "позичити" заморожені кошти у бельгійського депозитарію цінних паперів Euroclear.

"Ключова ідея, яка певною мірою дуже проста, полягає в тому, що ми даємо вказівку Euroсlear інвестувати готівку (накопичену після погашенню цінних паперів, у які були інвестовані активи РФ, – ред.) в Європейський Центральний Банк… ЄС використає ці кошти для надання Україні позики з обмеженим регресом, що означає, що Україні доведеться повертати борг лише після тог як Росія компенсує збитки, завдані військовою агресією", – пояснив посадовець.

Він нагадав про рішення саміту ЄС в жовтні 2024 року, в якому лідери погодилися, що активи РФ мають лишатися знерухомленими, доки триватиме агресія Росії проти України і доки Москва не компенсує завдані збитки. За таких умов, наголосив чиновник, ризики є "обмеженими".

"Доки держави-члени робитимуть те, що вони обіцяли, а саме: ремобілізують активи, якщо Росія сплатить завдані збитки, цей ризик не матеріалізується", – уточнив співрозмовник журналістів.

Він додав, що у випадку, якщо Україна отримає від Росії репарації, вона поверне надану їй позику, тоді своєю чергою ЄС поверне кошти депозитарію Euroclear, а він – Росії. Таким чином, потреби в гарантіях від держав-членів не буде. Якщо ж Росія не сплачуватиме репарації, активи залишатимуться знерухомленими, як вирішили лідери ЄС, і таким чином потреби в гарантії також не буде.

Посадовець уточнив, що додаткові гарантії знадобляться лише у тому випадку, якщо лідери країн ЄС з якихось причин не зможуть домовитися про продовження дії санкцій проти російських активів. Тому Єврокомісія пропонує подовжувати обмеження, що необхідно робити двічі на рік, але вже не одностайно, а кваліфікованою більшістю.

На запитання, чому цей механізм не застосовувався раніше, якщо він є юридично можливим, посадовець Єврокомісії зауважив, що "це не той крок, за який йдуть із легкістю".

Він уточнив, що сума замороженої у Euroclear готівки у складі активів РФ становить близько 176 мільярдів євро. Ідея надання Україні репараційного кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку ЄС, який "укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних".

Брюссель використає ці кошти, щоб профінансувати позику Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією.

Що відомо про використання заморожених коштів РФ

Як повідомлялося, наприкінці вересня Німеччина підтримала нову ідею Єврокомісії використати заморожені російські кошти для надання безвідсоткової "репараційної позики" України.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь 30 вересня підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За даними Reuters, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує конфісковувати заморожені російські активи, натомість їх можуть використати у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів", але цей механізм ще потрібно розробити.

За її словами, ризики за такими репараційними кредитами країни ЄС мають нести колективно. Планується, що Україна повертатиме такі кредити у майбутньому, але лише після того, як Росія сплатить репарації.