Українська влада хоче самостійно обирати, як витратити 140 мільярдів євро "репараційної позики", – FT

Українська влада наполягає, щоб майбутня "репараційна позика" ЄС на 140 млрд євро, сформована під заставу заморожених російських держактивів, могла спрямовуватися не лише на оборону, а й на покриття дефіциту бюджету.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив, що Києву потрібні кошти для фінансування різник видатків – від безпеки до соціальних зобов’язань, включно з пенсіями та зарплатами держсектору, повідомляє Financial Times.

Водночас сам план надання "репарційної позики" залишається предметом суперечок у ЄС через спротив Бельгії, де розміщена левова частка заморожених російських активів. Брюссель обговорює вимоги Бельгії щодо спільного розподілу фінансових та юридичних ризиків серед країн ЄС.

Окремим питанням є цільове використання коштів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує обмежити витрати закупівлею зброї, а Франція хоче, щоб такі закупівлі відбувалися "в Європі і з Європою".

Читайте також: Три країни ЄС вимагають додаткових гарантій для видачі "репараційних кредитів" Україні, – Reuters

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала пропозицію, що "частина цієї позики" має піти на європейські контракти. Україна водночас має розрив фінансування близько $23 млрд на наступний рік та намагається узгодити умови нової програми МВФ.

Раніше повідомлялось, що МВФ продовжує переговори щодо можливої нової програми з владою України.

Вони продовжаться під час щорічних зборів Фонду у Вашингтоні 13-18 жовтня, повідомляла директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак. Вона додала, що після досягнення угоди на рівні персоналу та отримання фінансових гарантій програму винесуть на Раду директорів.

Єрмак хоче самостійно обирати, як витратити 140 мільярдів євро "репараційної позики", - FT

Так треба
06.10.2025 11:14 Відповісти
Першим, хто отримає реальні гроші будуть міндічі, чернишови, Бені, резнікови, єрмаки, татарови, шефіри..., а народу? А наріду велика подяка.
06.10.2025 11:18 Відповісти
Нашим дай те саме що викинь
06.10.2025 11:15 Відповісти
06.10.2025 11:11 Відповісти
06.10.2025 11:14 Відповісти
Ну, у Франції теж не проти...
06.10.2025 11:26 Відповісти
Ніякого Єрмака, як самостійної політичної фігури не існує. Є Узурпатор Найпотужнійший, який завтра змінить прізвище Єрмак на Бардак. Не переводь стрілки.
06.10.2025 12:56 Відповісти
Нашим дай те саме що викинь
06.10.2025 11:15 Відповісти
І так зрозуміло - на золоті туалети.
06.10.2025 11:15 Відповісти
Тебе то що, вони же не в Україні їх ставити будуть
06.10.2025 11:17 Відповісти
Це правильно, меж своїми ділити легше. Зайві гроші витрачати не потрібно, дерьмака вже всі списки намалював
06.10.2025 11:15 Відповісти
хто б сумнівався
06.10.2025 11:16 Відповісти
Нігуя! - коли прийдуть кошти то тільки з німецьким бухгалтером
06.10.2025 11:16 Відповісти
06.10.2025 11:17 Відповісти
Ще нічого не дали та напевно і не дадуть, а зелебоби вже кишені повідкривали та слину пустили. Ох і уї@ани.
06.10.2025 11:17 Відповісти
Точно на умовах ЗЕлуп ні цента не дадуть.
06.10.2025 11:26 Відповісти
06.10.2025 11:18 Відповісти
Поділля 16, Ви категорично не праві,категорично!!! Наріду не "велика подяка" ,велика- велика шана! Знаєте анекдот радянських часів? Приїхали представники Британії до СРСР для з'ясування ситуації в радянських колгоспах . Були направлені в український колгосп,та попали як раз на підведення підсумків року. З трибуни представник ЦК партії віщає: автомобілем "Волга",ГАЗ - 24-01 ,за високі показники у праці,за сумлінне ставлення до своїх обов'язків,нагороджується... Аж тут Микола штовхає свого кума: чуєш,то мабуть тракториста Івана,бо такого догляденого трактора,таких показників,не те,що в селі,у районі не знайдеш! Аналогічно за ВАЗ-2103 з дояркою Марією. Аж тут з трибуни: автомобілями нагороджуються голова та парторг колгоспу! Ура,товариші!!! А всім останнім товаришам, велика-велика шана! Тут британець і питає у кумів: я немного понимать русский язык, украинский очень слабо... что есть на ваша речь "Великий- великий Шана" ??? - Чоловіче добрий,ти колись кінець в ішака бачив?! - О,йес,видел,видел!!! - Так ото трохи більше!!!
06.10.2025 11:46 Відповісти
Нароблять багато ракет, кілька місяців ними постріляють і москалі попросять про мир - бо в радіусі 3 000 км все в них буде зруйноване. Або куплять більше бусів.
06.10.2025 11:18 Відповісти
Слугориги нароблять ракет? Ви впали з дуба, вони не змогли налагодити саме просте виробницство мін і наклепали сто тисяч брака. А заявлені різні "Трембіти", "Паляниці", "Фламінго" - то понти для наріду 73%, які ******* думати вухами.
06.10.2025 11:29 Відповісти
Значить лишаються буси, що вдієш)
06.10.2025 11:35 Відповісти
Хто купить більше бдусів, слугориги? Та вогни скоріше вдавляться. Буси ЗСУ купують прості громадяни через волонтерів. Я просто хочу нагадати, що зробив вумний нарід своїми діями у 2019 році. Вони повірили у брехню слугориг, які як обливати брудом Україну і красти гроші та виводити в офшори - не вміють. Працював завод "Богдан", який крім автобусів випускав вантажні автомобілі для ЗСУ, санітарні машини для ЗСУ, бронетранспортери, зброю. Кузня "На Рибальському" випускала військові катери. Працював завод КРАЗ, який випускав ідеальні тягачі.., перераховувати можна багато. Все це руками наріду 73% було знищено. А що виробляє замість цього "95 квартал"? Брехню, фейки і сценки, які обливають брудом українців. Ось це вибрали українці. Порівнювати Порошенка і Зеленського не можливо, бол один політик і патріот, а інший популіст, брехун і малорос.
06.10.2025 11:44 Відповісти
щоб Зермак не витратили на телемахфон ці гроші, та не може цього бути
06.10.2025 11:19 Відповісти
В народі так говорять :
"Хто платить за музику - той вибирає пісню ... "
06.10.2025 11:19 Відповісти
06.10.2025 11:20 Відповісти
Це настільки відкрите хамство з сторони укр влади що піздєц.......тобто- "ви нам гроші давайте і не лізьте з порадами як їх витрачати пиляти!"
показати весь коментар
Я пам'ятаю як зевлада дуже хотіла розпоряджатися коштами на українських біженців, типу давайте нам, а ми самі розподілемо! 🤬
06.10.2025 12:02 Відповісти
О так!Це теж шедевр жадібності на наглості!
06.10.2025 12:04 Відповісти
Ха-ха-ха,легко угадать их путь будет - левые тендеры,отмывка через региональные торгсети потом огвз,либо сразу биткоин и офшор,и прощайте грошики.
06.10.2025 11:21 Відповісти
ЗЕлуплені на чолі з графами-фаворитами типу д*Ялдака та фон Міндіча вже й кишені розтопирили і чумайданами запаслись
06.10.2025 11:23 Відповісти
Ну щоб пиНдити було як
06.10.2025 11:25 Відповісти
Хочуть збільшити бюджет марафону у разів 5 мінімум?
06.10.2025 11:28 Відповісти
А гопніки єрмака не о...ли?
06.10.2025 11:28 Відповісти
Звичайно хоче. Коли питання доходить до того хто поділить бабло наші підари волають про суверенітет і стають дуже принциповими) Не можна давати нашій владі ні цента на її умовах
06.10.2025 11:28 Відповісти
Ніяких репарацій тим зеленим упирям!Бо дерибан буде неймовірним!
06.10.2025 11:32 Відповісти
Вкрасти.
06.10.2025 11:35 Відповісти
Лакомий шмат для Ze з дЕрьмаком. Так і тягнут липки ручонки до ціх грошей. Розкрали бюддет, тварюки ненажерлеви, самі жруть їжу з кровю українців і дітей своїх кровю українців годують, суки zeлені.
06.10.2025 11:36 Відповісти
Рано наши хитропопики губу раскатали. Вряд ли вообще будет эта позыка) Разговоры поразговаривают, канапки на фуршетах покушают и забудут.
06.10.2025 11:43 Відповісти
Нет, ви мне скажите, ви сомневаетесь в порядочности этих кристальных людей? Они ведь могут сильно обидится и не уйти.
06.10.2025 11:49 Відповісти
Може, щоб не займатись дурною роботою - зразу перевести ці гроші на лондонські рахунки кварталу95?
06.10.2025 11:52 Відповісти
ганьба вам українці - ГАНЬБА !!! інородці стрижуть вас як баранів.вам не жаль своїх діток - ви всрались.
06.10.2025 11:52 Відповісти
Без пенсий и зарплат держсектору никуда нельзя. Вон судья который в конце 80х уже отсидевшего гражданского помощника УПА приговорил к расстрелу , 250 000 пенсии получает, как ему без ёйной харчеваться? А ведь у него ещё и дочка есть судья, наверняка и инвалид, моральный то уж точно, ей что, на одни взятки жить чтоле?
06.10.2025 11:59 Відповісти
Вже мріють як вкрасти, та кому скільки. Вже очі блищать а руки трясутся з нетерплячки у Зелених паскуд. Гніди шоб ви всі поздихали !!!
06.10.2025 12:01 Відповісти
06.10.2025 12:01 Відповісти
06.10.2025 12:06 Відповісти
Оффшоры Кипра и Омана напряглись
06.10.2025 12:11 Відповісти
Тільки під жорстким контролем союзників. Бо ці падлюки спи.....ть все.
06.10.2025 12:23 Відповісти
зевладі треба гроші на вибори до яких вона не готується
06.10.2025 12:28 Відповісти
Европейцы могут быть и не проти Они понимают что один хрен эти бабки потом перекочуют через карманы наших чинушей обратно в западные банки и как инвестиции в страны Западной Европы. А кто именно привезет эти бабки им все равно)
06.10.2025 12:51 Відповісти
Білят - слугам хочеться на оздоровленіє поїхати...
06.10.2025 13:07 Відповісти
Не можна! Вкрадуть "зелені" гниди...
06.10.2025 13:11 Відповісти
Я є категоричним противником москальської абсцентної лексики.
Але в даному випадку можу сказати тільки одне:
- ******...
06.10.2025 13:27 Відповісти
У ЕВови самі будть рішати кому і скільки%
06.10.2025 13:36 Відповісти

