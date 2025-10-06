Українська влада хоче самостійно обирати, як витратити 140 мільярдів євро "репараційної позики", – FT

Українська влада наполягає, щоб майбутня "репараційна позика" ЄС на 140 млрд євро, сформована під заставу заморожених російських держактивів, могла спрямовуватися не лише на оборону, а й на покриття дефіциту бюджету.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив, що Києву потрібні кошти для фінансування різник видатків – від безпеки до соціальних зобов’язань, включно з пенсіями та зарплатами держсектору, повідомляє Financial Times.

Водночас сам план надання "репарційної позики" залишається предметом суперечок у ЄС через спротив Бельгії, де розміщена левова частка заморожених російських активів. Брюссель обговорює вимоги Бельгії щодо спільного розподілу фінансових та юридичних ризиків серед країн ЄС.

Окремим питанням є цільове використання коштів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує обмежити витрати закупівлею зброї, а Франція хоче, щоб такі закупівлі відбувалися "в Європі і з Європою".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала пропозицію, що "частина цієї позики" має піти на європейські контракти. Україна водночас має розрив фінансування близько $23 млрд на наступний рік та намагається узгодити умови нової програми МВФ.

Раніше повідомлялось, що МВФ продовжує переговори щодо можливої нової програми з владою України.

Вони продовжаться під час щорічних зборів Фонду у Вашингтоні 13-18 жовтня, повідомляла директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак. Вона додала, що після досягнення угоди на рівні персоналу та отримання фінансових гарантій програму винесуть на Раду директорів.