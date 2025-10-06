Українська влада хоче самостійно обирати, як витратити 140 мільярдів євро "репараційної позики", – FT
Українська влада наполягає, щоб майбутня "репараційна позика" ЄС на 140 млрд євро, сформована під заставу заморожених російських держактивів, могла спрямовуватися не лише на оборону, а й на покриття дефіциту бюджету.
Заступник міністра фінансів Олександр Кава заявив, що Києву потрібні кошти для фінансування різник видатків – від безпеки до соціальних зобов’язань, включно з пенсіями та зарплатами держсектору, повідомляє Financial Times.
Водночас сам план надання "репарційної позики" залишається предметом суперечок у ЄС через спротив Бельгії, де розміщена левова частка заморожених російських активів. Брюссель обговорює вимоги Бельгії щодо спільного розподілу фінансових та юридичних ризиків серед країн ЄС.
Окремим питанням є цільове використання коштів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує обмежити витрати закупівлею зброї, а Франція хоче, щоб такі закупівлі відбувалися "в Європі і з Європою".
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала пропозицію, що "частина цієї позики" має піти на європейські контракти. Україна водночас має розрив фінансування близько $23 млрд на наступний рік та намагається узгодити умови нової програми МВФ.
Раніше повідомлялось, що МВФ продовжує переговори щодо можливої нової програми з владою України.
Вони продовжаться під час щорічних зборів Фонду у Вашингтоні 13-18 жовтня, повідомляла директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак. Вона додала, що після досягнення угоди на рівні персоналу та отримання фінансових гарантій програму винесуть на Раду директорів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так треба
"Хто платить за музику - той вибирає пісню ... "
витрачатипиляти!"
Але в даному випадку можу сказати тільки одне:
- ******...