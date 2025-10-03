Переговори про нову програму співпраці з МВФ тривають: новий раунд відбудеться 13-18 жовтня у Вашингтоні
МВФ продовжує переговори щодо можливої нової програми з владою України, вони продовжаться під час щорічних зборів Фонду у Вашингтоні 13-18 жовтня.
Про це директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак повідомила на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
Козак нагадала, що українська влада 9 вересня офіційно звернулася з проханням про нову програму до МВФ.
"Після цього запиту наші співробітники дуже активно взаємодіють з українською владою. Як і з будь-яким новим запитом на програму, нова угода вимагатиме угоди щодо політичних заходів, які вживатиме влада, а також достатнього фінансування. А у випадку України ми також ведемо переговори з партнерами та донорами України, і нам також знадобляться гарантії фінансування для нової програми", – зазначила представниця МВФ.
Вона додала, що після досягнення угоди на рівні персоналу та отримання фінансових гарантій програму винесуть на Раду директорів. Минулого тижня голова МВФ Крісталіна Георгієва зустрілася у Нью-Йорку з Володимиром Зеленським.
Як повідомлялось, раніше МВФ визначив, що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть бути на $20 млрд вищими, ніж оцінює уряд України.
Україна попередньо оцінює у $150-170 мільярдів потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні.
Bloomberg повідомляв, що безпосереднь МВФ у межах нової програми може надати Україні до $8 млрд.
