"Від $150 мільярдів": Марченко назвав потребу у зовнішньому фінансуванні на наступні 4 роки

Україна попередньо оцінює у $150-170 мільярдів потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив, відповідаючи на запитання у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"В цілому потреба коштів для фінансування 4-річної програми може становити від 150 до 170 мільярдів доларів США на 4-річний період", – сказав очільник Мінфіну.

Марченко також повідомив, що на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі становить $18,1 млрд, відповідно до розрахункового середньорічного курсу 45,7 грн/$.

Міністр нагадав, що, згідно з урядовим проєктом держбюджету на 2026 рік, загальна потреба в зовнішньому фінансуванні становить 2,08 трильйона гривень ($45,5 млрд за передбаченим у проєкті бюджету курсом). Він уточнив, що ця сума має покрити дефіцит і видатки на виплату зовнішніх боргових зобов'язань.

Як повідомлялося, під час візиту місії МВФ до Києва прем'єр-міністерка Юлія Свириденко передала її керівникові Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

11 вересня голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що влада України та Міжнародний валютний фонд розпочнуть консультації на технічному рівні щодо параметрів нової програми співпраці, яка має замінити чинну чотирирічну програму за Механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Однак раніше міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що наразі існує висока ймовірність, що Україна не домовиться про нову програму кредитування з МВФ і продовжить співпрацю за чинною програмою.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, які потім було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.