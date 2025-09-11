БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Співпраця з МВФ
253 9

Голова Нацбанку анонсував "інтенсивні консультації" з МВФ щодо нової програми кредитування

Голова Нацбанку анонсував початок консультацій з МВФ щодо нової програми

Влада України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочнуть консультації на технічному рівні щодо параметрів нової програми співпраці, яка має замінити чинну чотирирічну програму за Механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Про це голова правління Національного банку України Андрій Пишний повідомив у Facebook за підсумками візиту місії МВФ до Києва.

Він зауважив, що під час візиту місії обговорювалися фінансові потреби України на наступні роки та перспективах започаткування нової програми для подальшої підтримки України.

Пишний нагадав, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко передала керівникові місії Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

"Найближчими тижнями відбудуться інтенсивні консультації на технічному рівні між командами України та МВФ, щоб максимально деталізувати бачення дизайну та параметрів нової програми", – написав голова НБУ.

Читайте також: Нацбанк оцінив потребу України у фінансовій допомозі на наступні два роки у $65 мільярдів

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що у разі продовження війни у 2026-му Київ потребуватиме нової програми МВФ. НБУ вже обговорює з Фондом рамкові умови й очікує, що оновлений пакет розширеного фінансування краще відобразить зростаючі потреби бюджету.

Голова Національного банку України Андрій Пишний також заявляв, що Україна спільно з МВФ формує концепцію нової кредитної угоди, яка має замінити чинну програму EFF, розраховану на 2023-2027 роки, та краще відповідатиме реаліям затяжної війни.

Однак міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що наразі існує висока ймовірність, що Україна не домовиться про нову програму кредитування з МВФ і продовжить співпрацю за чинною програмою.

Автор: 

Кабмін (7938) МВФ (1773) НБУ (9569)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому не потужні ?
показати весь коментар
11.09.2025 09:44 Відповісти
а нам крім боргів на покоління що з того??чи ви вирішили сповістити що порядок сум змінюється??чи просто поржати???
показати весь коментар
11.09.2025 09:56 Відповісти
Щоб в країні економити кошти, витрачати тільки на ЗСУ, виробництво зброї, ці зелені падли по-максимуму дерибанять бюджет, набираючи кредити, які будуть тягнути наші майбутні покоління до дна і нищити. За те , вони z-тварини пропонують піднімати тарифи, податки, а от для себе любимих залишають пільги, надвисокі зарплати, пенсії і так далі.
показати весь коментар
11.09.2025 09:58 Відповісти
Так за підвищення собі, як депутатам та своїм помічникам зарплат, голосували не тільки зелені. Можеш подивитись на сайті ВР скільки "патріотів" віддали свої голоси за таке підвищення.
показати весь коментар
11.09.2025 10:28 Відповісти
А в ВР є патріотичні сили? Як на мене ближче до патріотичних сил стоять Солідарнісь, Голос- центристські сили. Але відповідальність несе моно-більшість на чолі найвеличнішого, найпотужнішого!
показати весь коментар
11.09.2025 10:56 Відповісти
Можливо, обговорять з МВФ, і про повернення в Україну до Бюджету, отих коштів за кордоном, що їх у дивний спосіб, виведено з України упродовж 2020-24 роки, баригами на крові Українців!?!?
показати весь коментар
11.09.2025 10:48 Відповісти
виходить, пожрало зелене чмо пишний ухи та профітролей, і захотів поговорити про новий кредит кабалу на шию тих українців, які залишились, а то треба на чомусь красти продовжувати а грошей і не має вже...
питання - на який хєр то нбу потрібно? якщо партнери дають Євро та Долар то може і дати на період війни Євру та Долару можливість розраховуватись в Україні??

показати весь коментар
11.09.2025 10:57 Відповісти
на військові рейки перевідіть економіку падли зелені - чому бізнес та громадяни мають страждати, а ви тварюки собі зарплати мільонні виписуєте та пенсії??
показати весь коментар
11.09.2025 10:58 Відповісти
Голова Нацбанку анонсував "інтенсивні консультації" з МВФ щодо нової Зе-програми пограбування.
показати весь коментар
11.09.2025 11:01 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 