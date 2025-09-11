Голова Нацбанку анонсував "інтенсивні консультації" з МВФ щодо нової програми кредитування

Влада України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочнуть консультації на технічному рівні щодо параметрів нової програми співпраці, яка має замінити чинну чотирирічну програму за Механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Про це голова правління Національного банку України Андрій Пишний повідомив у Facebook за підсумками візиту місії МВФ до Києва.

Він зауважив, що під час візиту місії обговорювалися фінансові потреби України на наступні роки та перспективах започаткування нової програми для подальшої підтримки України.

Пишний нагадав, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко передала керівникові місії Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці з МВФ, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки.

"Найближчими тижнями відбудуться інтенсивні консультації на технічному рівні між командами України та МВФ, щоб максимально деталізувати бачення дизайну та параметрів нової програми", – написав голова НБУ.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що у разі продовження війни у 2026-му Київ потребуватиме нової програми МВФ. НБУ вже обговорює з Фондом рамкові умови й очікує, що оновлений пакет розширеного фінансування краще відобразить зростаючі потреби бюджету.

Голова Національного банку України Андрій Пишний також заявляв, що Україна спільно з МВФ формує концепцію нової кредитної угоди, яка має замінити чинну програму EFF, розраховану на 2023-2027 роки, та краще відповідатиме реаліям затяжної війни.

Однак міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що наразі існує висока ймовірність, що Україна не домовиться про нову програму кредитування з МВФ і продовжить співпрацю за чинною програмою.