Нацбанк оцінив потребу України у фінансовій допомозі на наступні два роки у $65 мільярдів

За оцінками Національного банку України (НБУ), у 2026-2027 роках Україні необхідно залучити близько $65 мільярдів зовнішнього фінансування, наразі підтверджено джерела лише третини цієї суми.

Про це перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив в інтерв’ю агентству "нтерфакс-Україна.

"За нашими оцінками, обсяг коштів, що не має підтверджених джерел фінансування на 2026-2027 роки, наразі становить приблизно дві третини цієї суми. Є розрив у фінансуванні на наступний рік і ще більший розрив – на 2027 рік", – сказав він.

Ніколайчук уточнив, що оцінка потреби у зовнішньому фінансуванні Нацбанку вища за урядову і становить $35 млрд у 2026 році та $30 млрд – у 2027 році.

Він зауважив, що ці суми не враховують резерв, який створюється у 2025 році за механізмом ERA із доходів від заморожених російських активів.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить $45 мільярдів, перемовини з партнерами про виділення цих коштів тривають.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно закрити дефіцит фінансування держбюджету в обсязі близько $40 мільярдів на рік, додатково біля $25 мільярдів потребує вітчизняне оборонне виробництво, тож загалом необхідно закрити $65 млрд.