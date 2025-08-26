Не вистачає допомоги: Мінфін відмовився від ідеї розтягнути кредит на $50 мільярдів від G7 на кілька років, – ЕП

Уряд зменшив оцінку непокритої міжнародними партнерами потреби у фінансуванні державного бюджету на 2026 рік: наразі вона становить близько $10 мільярдів, хоча ще декілька місяців тому оцінювалася щонайменше у $19 млрд.

Для цього Міністерство фінансів вирішило переглянути плани використання кредитів ERA Loans "Великої сімки", які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених активів РФ, повідомляє ЕП із посиланням на джерела.

Загальна сума кредитів за цією програмою – $50 млрд. Україна почала отримувати ці кошти наприкінці 2024 року.

Мінфін планував розтягнути використання цих коштів щонайменше на три роки, оскільки це джерело доходів є разовим, розповідав міністр фінансів Сергій Марченко.

Зокрема, планувалося використати по $20 млрд у 2025-2026 роках, відклавши $10 млрд на 2027 рік.

Однак наразі Мінфін планує використати залишки цього кредиту вже у 2026 році, стверджують джерела видання. Хоча таким чином уряд зміг зменшити непокритий дефіцит на 2026 рік, проте водночас збільшиться невизначеність з фінансуванням бюджетних видатків на наступні роки.

Через це уряд намагається домовитися з партнерами про нові кредитні програми, які передбачатимуть більші обсяги фінансування. Наприклад, нову та більшу за обсягами програму Україна хоче отримати від МВФ: наразі на погашення та обслуговування боргів перед фондом уряд витрачає навіть більше коштів, ніж отримує нових траншів кредиту.

Читайте також: Голова Мінфіну оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні у $45 мільярдів (оновлено)

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що у разі продовження війни у 2026-му Київ потребуватиме нової програми МВФ. НБУ вже обговорює з Фондом рамкові умови й очікує, що оновлений пакет розширеного фінансування краще відобразить зростаючі потреби бюджету.

Поточна програма співпраці України з МВФ передбачає загальне фінансування у розмірі $16 млрд і діє до 2027 року. Значна частина коштів за програмою уже була отримана, хоча потреби бюджету тільки зростають. За словами Свириденко, наразі міжнародні донори покрили лише 50% із $75 млрд фінансування, необхідного для держбюджету протягом наступних двох років.

Голова Національного банку України Андрій Пишний також заявляв, що Україна спільно з МВФ формує концепцію нової кредитної угоди, яка має замінити чинну програму EFF-2023-2027 та краще відповідати реаліям затяжної війни.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко вказував на високу ймовірність того, що Україна не домовиться про нову програму кредитування з МВФ і продовжить співпрацю за чинною програмою.