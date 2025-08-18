Голова Мінфіну оцінив потреби України у зовнішньому фінансуванні у $45 мільярдів (оновлено)

Потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить $45 мільярдів, перемовини з партнерами про виділення цих коштів тривають.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час презентації проєкту плану дій уряду, передає кореспондент БізнесЦензора.

"Є потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік, на сьогоднішній момент вона складає $45 млрд. Вона включає також видатки з погашення зовнішніх боргів. В цілому дефіцит планується на рівні $42 млрд, як в принципі під час кожного з років повномасштабного вторгнення", – сказав Марченко.

Він зауважив, що наразі ця потреба повністю не покрита і обговорюється з міжнародними партнерами.

"У нас на наступний рік на сьогоднішній момент є зобов'язань, які потенційно можна спрямувати на фінансування дефіциту бюджету на рівні $35 млрд. Як ви розумієте, цього недостатньо, і тому нам треба мобілізувати зусилля, у тому числі перемовні, щоб закрити 2026 рік", – сказав міністр.

Він додав, що загальна сума потреби у зовнішньому фінансуванні буде уточнена до 15 вересня, коли уряд має завершити підготовку проєкту держбюджету на 2026 рік. Наразі він розраховується, виходячи з припущення про продовження повномасштабної війни, зауважив Марченко.

"Ми зараз не маємо інших варіантів, ніж іти по альтернативному сценарію, який передбачає продовження війни на увесь 2026 рік. Якщо складуться позитивні наслідки перемовин і буде розуміння до кінця року, що війна завершиться... ми цей підхід переглянемо", – додав очільник Мінфіну.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно закрити дефіцит фінансування держбюджету в обсязі близько $40 мільярдів на рік, додатково біля $25 мільярдів потребує вітчизняне оборонне виробництво, тож загалом необхідно закрити $65 млрд.

Перед цим голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна досі не отримала від міжнародних партнерів гарантій фінансування на 2026 рік в обсязі близько $13 мільярдів.

За його словами, у 2026 році Україна потребуватиме $35 млрд зовнішньої фінансової допомоги, проте наразі підтверджено лише $22 млрд із цієї суми. Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік НБУ оцінює у $30 млрд.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що Кабінет Міністрів планує почати переговори про нову програму кредитування з МВФ уже під час серпневої місії фонду в Києві.

Поточна програма співпраці України з МВФ передбачає загальне фінансування у розмірі $16 млрд і діє до 2027 року. Значна частина коштів за програмою уже була отримана, хоча потреби бюджету тільки зростають. За словами Свириденко, наразі міжнародні донори покрили лише 50% із $75 млрд фінансування, необхідного для держбюджету протягом наступних двох років.