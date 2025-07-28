Держборг України зріс до $185 мільярдів. Він збільшився на $4 млрд за місяць

Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на 30 червня 2025 року зріс до 7,7 трильйона гривень ($184,84 млрд в еквіваленті).

Лише за червень зобов’язання збільшилися на 181,7 млрд грн, або $3,9 млрд (+2,1%), повідомляє Мінфін.

У тому числі зовнішній борг становив 5,78 трильйона гривень ($138,7 млрд), що становить 75% усього боргового портфеля. Внутрішній борг – 1,92 трлн грн ($46,1 млрд) або чверть загальної суми.

У структурі боргу на державні зобов’язання припадало 96% портфеля – 7,4 трлн грн ($177,8 млрд). Із них зовнішні – 5,56 трлн грн, а внутрішні – 1,84 трлн грн. Гарантований державою борг залишається порівняно невеликим та становить 3,8% (294,4 млрд грн або $7,1 млрд в еквіваленті).

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Раніше повідомлялось, що з початку року Мінфін виплатив за державними облігаціями на 13 мільярдів гривень більше, ніж позичив.