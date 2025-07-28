БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Фінансова допомога Україні
585 13

Держборг України зріс до $185 мільярдів. Він збільшився на $4 млрд за місяць

Держборг України зріс до $185 мільярдів, – Мінфін

Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на 30 червня 2025 року зріс до 7,7 трильйона гривень ($184,84 млрд в еквіваленті).

Лише за червень зобов’язання збільшилися на 181,7 млрд грн, або $3,9 млрд (+2,1%), повідомляє Мінфін.

У тому числі зовнішній борг становив 5,78 трильйона гривень ($138,7 млрд), що становить 75% усього боргового портфеля. Внутрішній борг – 1,92 трлн грн ($46,1 млрд) або чверть загальної суми.

У структурі боргу на державні зобов’язання припадало 96% портфеля – 7,4 трлн грн ($177,8 млрд). Із них зовнішні – 5,56 трлн грн, а внутрішні – 1,84 трлн грн. Гарантований державою борг залишається порівняно невеликим та становить 3,8% (294,4 млрд грн або $7,1 млрд в еквіваленті).

Читайте також: Не вистачає $38 мільярдів: Свириденко анонсувала переговори про новий кредит з МВФ

Раніше повідомлялось, що з початку року Мінфін виплатив за державними облігаціями на 13 мільярдів гривень більше, ніж позичив.

Автор: 

держбюджет (1626) держборг (1115) борг (1889) Мінфін (2971)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+10
криптогаманці зельоних гнид скоро репнуть
показати весь коментар
28.07.2025 12:43 Відповісти
+8
ніт. Скажуть пересиляйте до нас весь мирняк, з них може ще ~ 30-50 % ще є працездатні... Хай піднімають економіку та демографію.
А мінті , проКурВрори і інші "пенсіонери 40+ в погонах" нехай єьбашать на фронт чи на ВПК.
Лююююди... ну наївно мріяти вонючій план маршала що нам хтось простить чи завалить інвест-баблом коли маємо втрату державності де-факто. Все не працює, є лише купка міндічєй що збагачуються на смертях Українських Громадян
показати весь коментар
28.07.2025 12:52 Відповісти
+7
Зовсім недавно,Шмигаль хвалився,що залишає велику суму в держ.казні.
Ось,нехай би цю суму відняв борг в 185млд.дол.,то що залишилось би,чи не глухий мінус?
показати весь коментар
28.07.2025 12:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
криптогаманці зельоних гнид скоро репнуть
показати весь коментар
28.07.2025 12:43 Відповісти
Не тільки.
Режим міндічіпіндіча готовить хєроєв-бєркутушок для розстрілу незадоволених і противників капітуляції
показати весь коментар
28.07.2025 12:54 Відповісти
Зовсім недавно,Шмигаль хвалився,що залишає велику суму в держ.казні.
Ось,нехай би цю суму відняв борг в 185млд.дол.,то що залишилось би,чи не глухий мінус?
показати весь коментар
28.07.2025 12:45 Відповісти
Мені здається в черговий стотисячний раз напиЗЕділи...
показати весь коментар
28.07.2025 12:53 Відповісти
Виходить ще можна гулять на 115 міліардів, а потім борг нам просто спишуть за рахунок заморожених дєнєг росії?
показати весь коментар
28.07.2025 12:47 Відповісти
ніт. Скажуть пересиляйте до нас весь мирняк, з них може ще ~ 30-50 % ще є працездатні... Хай піднімають економіку та демографію.
А мінті , проКурВрори і інші "пенсіонери 40+ в погонах" нехай єьбашать на фронт чи на ВПК.
Лююююди... ну наївно мріяти вонючій план маршала що нам хтось простить чи завалить інвест-баблом коли маємо втрату державності де-факто. Все не працює, є лише купка міндічєй що збагачуються на смертях Українських Громадян
показати весь коментар
28.07.2025 12:52 Відповісти
Ох нігуязібі...
Думав лише 120 + приблизно...
Чи так час летить стрімко чи то режим міндіча-мамарімовіча вже все подожив у кишень та довів до банкрутства...
Як бачите отримати "хоча б оті 300 міл'ярдів заморожених грошей рф" стають все примарніше, все зе💩леніше... з кожним кварталом
показати весь коментар
28.07.2025 12:48 Відповісти
эаберите половину зарплаты у депутатов и в скоре погасите долг, а кто то из них хоть раз донатит на ЗСУ? или всё это мамкины , тёщины? боже, как так можно эаработь бабе?
показати весь коментар
28.07.2025 13:03 Відповісти
а зарплату лідора чого не згадуєш - подляк не велить?
показати весь коментар
28.07.2025 13:09 Відповісти
Країна мрій членограя. Кожному зебілу по шахеду в його тупу голову
показати весь коментар
28.07.2025 13:08 Відповісти
не плохо прібарахлілісь зелені істоти
показати весь коментар
28.07.2025 13:11 Відповісти
я не розумію, чому держборг збільшився, ще й так різко на 4 млрд баксів. куди ці бакси пішли?
показати весь коментар
28.07.2025 13:17 Відповісти
Зе-чудо, одним своїм підписом, збільшив борг на 1.5 млрд... Ze-економіст, ****!
показати весь коментар
28.07.2025 13:36 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 