Держборг України зріс до $185 мільярдів. Він збільшився на $4 млрд за місяць
Сукупний державний та гарантований державою борг України станом на 30 червня 2025 року зріс до 7,7 трильйона гривень ($184,84 млрд в еквіваленті).
Лише за червень зобов’язання збільшилися на 181,7 млрд грн, або $3,9 млрд (+2,1%), повідомляє Мінфін.
У тому числі зовнішній борг становив 5,78 трильйона гривень ($138,7 млрд), що становить 75% усього боргового портфеля. Внутрішній борг – 1,92 трлн грн ($46,1 млрд) або чверть загальної суми.
У структурі боргу на державні зобов’язання припадало 96% портфеля – 7,4 трлн грн ($177,8 млрд). Із них зовнішні – 5,56 трлн грн, а внутрішні – 1,84 трлн грн. Гарантований державою борг залишається порівняно невеликим та становить 3,8% (294,4 млрд грн або $7,1 млрд в еквіваленті).
Раніше повідомлялось, що з початку року Мінфін виплатив за державними облігаціями на 13 мільярдів гривень більше, ніж позичив.
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Режим міндічіпіндіча готовить хєроєв-бєркутушок для розстрілу незадоволених і противників капітуляції
Ось,нехай би цю суму відняв борг в 185млд.дол.,то що залишилось би,чи не глухий мінус?
в черговий стотисячний разнапиЗЕділи...
А мінті , проКурВрори і інші "пенсіонери 40+ в погонах" нехай єьбашать на фронт чи на ВПК.
Лююююди... ну наївно мріяти
вонючій план маршалащо нам хтось простить чи завалить інвест-баблом коли маємо втрату державності де-факто. Все не працює, є лише купка міндічєй що збагачуються на смертях Українських Громадян
Думав лише 120 + приблизно...
Чи так час летить стрімко чи то режим міндіча-мамарімовіча вже все подожив у кишень та довів до банкрутства...
Як бачите отримати "хоча б оті 300 міл'ярдів заморожених грошей рф" стають все примарніше, все зе💩леніше... з кожним кварталом