Внутрішній борг: Від початку року Мінфін виплатив за державними облігаціями на 13 мільярдів більше, ніж позичив

За підсумками січня-червня 2025 року уряд залучив від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах 194,79 млрд грн, $647,8 млн та 393,8 млн євро.

Водночас Мінфін ️спрямував на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 190,84 млрд грн, $952,8 млн та 475,7 млн євро, свідчать дані Депозитарію Національного банку України (НБУ).

Таким чином, на погашення розміщених раніше ОВДП уряд витратив на 12,82 млрд грн (в еквіваленті за поточним курсом НБУ) більше, ніж залучив від розміщення нових цінних паперів.

При цьому максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у червні, становила в гривні 17,80% річних. ОВДП, номіновані в доларах США та євро, у червні не розміщувалися.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 30 червня 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1,25 трильйона гривень, $8,99 млрд та 2,86 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 865,65 млрд грн, $9,57 млрд та 2,64 млрд євро.

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Як повідомлялося, наприкінці червня Кабмін схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2025 рік. Він передбачає збільшення видатків на 449 мільярдів гривень, у тому числі планується виділити додаткові 412,4 млрд грн на безпеку і оборону.

Серед інших джерел, профінансувати додаткові видатки уряд планує за рахунок збільшення обсягу внутрішніх запозичень на 184,9 млрд грн.

Втім, ще восени минулого року в уряді визнавали, що можливості для залучення коштів для фінансування дефіциту державного бюджету на внутрішньому ринку через розміщення облігацій внутрішньої держпозики майже вичерпалися. Поточного року Мінфін розраховував залучити "чистими" лише 17 млрд грн.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Зміни до бюджету: Де уряд знайшов гроші на ЗСУ, більші зарплати для поліцейських і "кешбек" від Зеленського