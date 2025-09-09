БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна офіційно ініціювала переговори про нову програму кредитування від МВФ, – Свириденко

Україна офіційно запропонувала Міжнародному валютному фонду (МВФ) розглянути можливість започаткування нової програми, яка має замінити чинний Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками зустрічі з місією МВФ, яка цього тижня працює у Києві.

Вона нагадала, що під час повномасштабного вторгнення Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою співпраці з МВФ.

"Я вдячна МВФ за підтримку усі ці роки повномасштабного вторгнення. Але активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення. Сьогодні на зустрічі передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років", – повідомила Свириденко.

Вона додала, що в наступні місяці продовжуватимуться консультації з цього питання, а Рада директорів МВФ може затвердити нову програму до кінця року.

Читайте також: Нацбанк оцінив потребу України у фінансовій допомозі на наступні два роки у $65 мільярдів

Як повідомлялося, 3 вересня у Києві розпочала роботу місія МВФ, яка триватиме 7-8 днів.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що у разі продовження війни у 2026-му Київ потребуватиме нової програми МВФ. НБУ вже обговорює з Фондом рамкові умови й очікує, що оновлений пакет розширеного фінансування краще відобразить зростаючі потреби бюджету.

Голова Національного банку України Андрій Пишний також заявляв, що Україна спільно з МВФ формує концепцію нової кредитної угоди, яка має замінити чинну програму EFF, розраховану на 2023-2027 роки, та краще відповідатиме реаліям затяжної війни.

Однак міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що наразі існує висока ймовірність, що Україна не домовиться про нову програму кредитування з МВФ і продовжить співпрацю за чинною програмою.

09.09.2025 17:59 Відповісти
Тільки крадії можуть вести переговори про гроші для них !
