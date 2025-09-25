Німеччина підтримала нову ідею Єврокомісії для фінансування України з використанням активів РФ

Німеччина підтримала нову ідею Єврокомісії використати до 172 млрд євро заморожених російських державних коштів на користь України.

Про це повідомив радник канцлера ФРН з європейських справ Міхаель Клаус, заявивши, що Берлін "відкритий до нових, юридично бездоганних опцій", передає Politico

Суть схеми полягає у вилученні готівкових залишків російських активів, що зберігаються у бельгійському депозитарії Euroclear, та використання їх у якості забезпечення за безкупонними облігаціями ЄС, кошти від розміщення яких можуть передати Україні. Це дозволить уникнути звинувачень у конфіскації суверенних активів РФ.

За даними видання, цей підхід передбачає використання 172 млрд євро готівки при збереженні недоторканими близько 13 млрд євро базових активів. Відповідну пропозицію Єврокомісія офіційно представить після формування критичної маси підтримки серед держав-членів.

Берлін схиляється до спрямування "репараційного кредиту" на військову підтримку України, а не відбудову, і закликає інші столиці підтримати план напередодні зустрічі лідерів у Копенгагені. На тлі зниження залученості США під керівництвом Дональда Трампа ЄС розглядає механізм як спосіб допомоги без залучення коштів платників податків.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Водночас певний скепсис також зберігається. У Euroclear побоюються юридичних ризиків, президент Франції Емманюель Макрон нагадав, що "не можна конфісковувати активи ЦБ РФ", а очільниця ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що хоче бачити письмові пропозиції. Критики також остерігаються фінансової волатильності та потенційного впливу на роль євро.

Як повідомлялось, за даними Reuters, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130 мільярдів євро.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось 175 мільярдів євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 у розмірі 45 мільярдів євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує конфісковувати заморожені російські активи, натомість їх можуть використати у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів", але цей механізм ще потрібно розробити.

За її словами, ризики за такими репараційними кредитами країни ЄС мають нести колективно. Планується, що Україна повертатиме такі кредити у майбутньому, але лише після того, як Росія сплатить репарації.

що "Репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130 мільярдів євро.

Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках