ЕС давит на Бельгию из-за блокирования плана использовать замороженные российские активы для Украины, - FT

Бельгия испытывает все большее давление со стороны ЕС, который призывает разрешить использование замороженных российских активов для предоставления "репарационного займа" Украине.

Об этом пишет Financial Times.

Речь идет об около 190 млрд евро российских суверенных активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Премьер-министр Барт де Вевер настаивает, чтобы другие 26 стран ЕС взяли на себя юридические и финансовые риски, связанные с предоставлением кредита Украине.

Позиция Брюсселя вызвала недовольство среди партнеров по ЕС, которые подчеркивают необходимость солидарности. Еврокомиссия уже попыталась снять опасения, объяснив, что кредит не приведет к конфискации активов и не несет значительных рисков для Бельгии.

ЕС стремится согласовать решение до декабря, чтобы первые выплаты Украине начались во втором квартале 2026 года.

