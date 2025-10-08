РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10691 посетитель онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
401 4

ЕС давит на Бельгию из-за блокирования плана использовать замороженные российские активы для Украины, - FT

бельгія

Бельгия испытывает все большее давление со стороны ЕС, который призывает разрешить использование замороженных российских активов для предоставления "репарационного займа" Украине.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об около 190 млрд евро российских суверенных активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear. Премьер-министр Барт де Вевер настаивает, чтобы другие 26 стран ЕС взяли на себя юридические и финансовые риски, связанные с предоставлением кредита Украине.

Позиция Брюсселя вызвала недовольство среди партнеров по ЕС, которые подчеркивают необходимость солидарности. Еврокомиссия уже попыталась снять опасения, объяснив, что кредит не приведет к конфискации активов и не несет значительных рисков для Бельгии.

ЕС стремится согласовать решение до декабря, чтобы первые выплаты Украине начались во втором квартале 2026 года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Бельгия (426) Евросоюз (17672) замороженные активы (354)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бельгія думає що і далі зможе бути гаманцем диктатур. Такою собі гаванню. ВСЕ. Часи коли крали в РФ і везли в ЕС закінчились.
показать весь комментарий
08.10.2025 10:31 Ответить
до Бельгии согласно истории русские ещё не доходили
показать весь комментарий
08.10.2025 10:48 Ответить
Було б непогано, якби ці гроші дали Україні. Бельгійські посадовці мабуть чекають, коли в Україні з'явиться проукраїнська влада, бо ці гроші можуть розікрасти бізнес-партнери Боневтіка. Он у міндіча вже аж слюньки потекли. Гезніков і шурма готові повернутися і регулювати виділення коштів на проекти.
показать весь комментарий
08.10.2025 10:36 Ответить
Черговий копрофіл чи педофіл на якого у кацапні є компромат. Скільки в Європі бруду та гнилі. І всі до влади рвуться.
показать весь комментарий
08.10.2025 10:42 Ответить
 
 