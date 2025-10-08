УКР
ЄС тисне на Бельгію через блокування плану використати заморожені російські активи для України, - FT

Бельгія відчуває дедалі більший тиск з боку ЄС, який закликає дозволити використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про близько 190 млрд євро російських суверенних активів, що зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Прем’єр-міністр Барт де Вевер наполягає, щоб інші 26 країн ЄС взяли на себе юридичні та фінансові ризики, пов’язані з наданням кредиту Україні.

Позиція Брюсселя викликала невдоволення серед партнерів по ЄС, які наголошують на необхідності солідарності. Єврокомісія вже спробувала зняти побоювання, пояснивши, що кредит не призведе до конфіскації активів і не несе значних ризиків для Бельгії.

ЄС прагне погодити рішення до грудня, щоб перші виплати Україні почалися у другому кварталі 2026 року.

Бельгія думає що і далі зможе бути гаманцем диктатур. Такою собі гаванню. ВСЕ. Часи коли крали в РФ і везли в ЕС закінчились.
08.10.2025 10:31 Відповісти
Було б непогано, якби ці гроші дали Україні. Бельгійські посадовці мабуть чекають, коли в Україні з'явиться проукраїнська влада, бо ці гроші можуть розікрасти бізнес-партнери Боневтіка. Он у міндіча вже аж слюньки потекли. Гезніков і шурма готові повернутися і регулювати виділення коштів на проекти.
08.10.2025 10:36 Відповісти
Черговий копрофіл чи педофіл на якого у кацапні є компромат. Скільки в Європі бруду та гнилі. І всі до влади рвуться.
08.10.2025 10:42 Відповісти
 
 