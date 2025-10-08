ЄС тисне на Бельгію через блокування плану використати заморожені російські активи для України, - FT

Бельгія відчуває дедалі більший тиск з боку ЄС, який закликає дозволити використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про близько 190 млрд євро російських суверенних активів, що зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Прем’єр-міністр Барт де Вевер наполягає, щоб інші 26 країн ЄС взяли на себе юридичні та фінансові ризики, пов’язані з наданням кредиту Україні.

Позиція Брюсселя викликала невдоволення серед партнерів по ЄС, які наголошують на необхідності солідарності. Єврокомісія вже спробувала зняти побоювання, пояснивши, що кредит не призведе до конфіскації активів і не несе значних ризиків для Бельгії.

ЄС прагне погодити рішення до грудня, щоб перші виплати Україні почалися у другому кварталі 2026 року.

