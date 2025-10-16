Дорожня карта ЄС містить обіцянку надати Україні репараційну позику до кінця року, - Кубілюс

Оборонна дорожня карта Європи містить обіцянку надати Україні репараційну позику до кінця 2025 року.

Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Він зазначив, що оборона України заслуговує підтримки ЄС.

"Дорожня карта має дуже важливу обіцянку. Репараційна позика має бути реалізована до кінця 2025 року, і Україна дійсно готова допомогти нам своїм нинішнім перевіреним у боях досвідом. Ми разом будуємо європейський оборонний купол", - заявив Кубілюс під час презентації дорожньої карти.

Єврокомісар наголосив, що європейські флагмани боєготовності можуть бути реалізовані разом з Україною.

"Європейська ініціатива з протидії безпілотникам, Варта східного флангу, - це ті проєкти, які можна розпочати негайно, щоб навчитися створювати успіх. Вони можуть бути реалізовані разом з Україною", - додав Кубілюс.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

