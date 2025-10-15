Шмигаль зустрівся з Кубілюсом і Кос: Україна готова координувати "Стіну дронів" разом із партнерами та інтегрувати власні інновації. ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

Міністр оборони Денис Шмигаль у Брюсселі провів зустріч із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом і єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, основною темою розмови було фінансування українського сектору оборони. Україна розраховує на спільну роботу задля залучення нашої країни до ініціативи SAFE, спрямованої на підтримку розвитку європейської оборонної промисловості.

Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанням використання заморожених російських активів для підтримки України. Зокрема, сторони обговорили перспективу започаткування репараційного кредиту для України, над яким наразі працює ЄС і який має стати продовженням чинної макрофінансової допомоги ЄС (ERA Loans). Наголошується, що активи агресора повинні бути спрямовані на посилення обороноздатності України та зміцнення безпеки наших союзників.

Також детально розглянули європейську ініціативу "Стіна дронів".

"Триває робота над дорожньою картою цього масштабного проєкту зі створення оборонної екосистеми, важливою складовою якої стане Україна. Маючи унікальний бойовий досвід та розвинені технологічні рішення, Україна готова координувати реалізацію "Стіни дронів" разом із партнерами та інтегрувати власні перевірені інновації", - зазначив Шмигаль.





Він також наголосив, що євроінтеграція є ключовою гарантією безпеки України.

"Подякував за постійну підтримку на нашому європейському шляху, конструктивний діалог і партнерство", - додав міністр.

